李克强会见出席中美企业家对话会的美方代表并座谈

新华社北京9月10日电 （记者王卓伦）国务院总理李克强9月10日下午在中南海紫光阁会见来华出席中美企业家对话会的美方代表。美国工商企业界和前高官代表围绕中美经贸关系等谈了看法和建议。李克强同他们座谈交流。

李克强表示，今年是中美建交40周年。40年来，两国经贸关系不断向前发展，实现了互利共赢。中美分别是世界上最大的发展中国家和发达国家，两国存在广泛的共同利益。双方应当按照两国元首达成的共识，本着平等和相互尊重的原则，求同存异，找到双方都可以接受的解决分歧的办法。

李克强指出，中国对外开放的大门会越开越大，正在致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对在国内注册的内外资企业一视同仁，更加重视保护知识产权。中国的制造业已经全面放开，服务业开放也在加快推进。中国拥有广阔的市场，欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作，更好实现互利共赢。

美方代表祝贺新中国成立70周年。他们表示，在座的美国企业长期参与和见证了美中关系发展，积极在华开拓业务，扩大对华投资，寻找长期合作机会。美国企业对中国扩大开放新举措感到鼓舞，将秉持长远眼光看待当前美中经贸摩擦，反对削弱同中国经济关系的作法，绝不愿看到美中经贸脱钩。希望两国经贸磋商取得积极进展、尽早达成协议。相信双方一定能够找到推动美中关系持续前行的办法。

何立峰、曾培炎参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 01 版）

(责编：刘叶婷、杨牧)