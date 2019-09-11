特朗普称与塔利班谈判“已死” 民主党：操之过急

美国总统唐纳德·特朗普声称美方与阿富汗塔利班的谈判“已死”。

媒体曝出更多谈判叫停背后的隐情，对拟议中协议的内容，各方都有不满。

塔利班方面先前回应，特朗普取消谈判决定“只会让美方承受更多损失”。美军高官说，美军在阿富汗可能加强行动，以应对塔利班袭击。

【谈判“没戏”】

特朗普9日在白宫告诉媒体记者，美方与塔利班的谈判“在我看来，已经死亡”。美联社报道，这显示特朗普认定恢复与塔利班达成政治解决方案的努力没有意义。

特朗普7日经由社交媒体“推特”宣布，取消原定8日在美国马里兰州总统度假地戴维营与塔利班领导人和阿富汗总统阿什拉夫·加尼分别举行的秘密会面，同时叫停美方与塔利班的谈判，缘由是塔利班承认5日在阿富汗首都喀布尔发动袭击导致1名美国士兵和另外11人死亡。

就从阿富汗撤军事宜，特朗普说将看情况决定是否减少美国驻军。“我们希望撤出，但我们将在合适的时间离开。”

美国现阶段在阿富汗驻军大约1.4万人。从阿富汗撤军是特朗普竞选时所作承诺之一。美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德2日说，美国与塔利班就拟议中的协议“原则上”达成一致，美方打算撤出接近5000人。

【阿方“设阻”】

美联社以一名阿富汗前高级政府官员为消息源报道，在特朗普叫停谈判以前数天，阿富汗总统加尼确定推迟访问美国首都华盛顿，而塔利班方面拒绝在签署和平协议以前派人赴美。

这名官员说，特朗普叫停谈判有两大原因：一是塔利班方面要求协议中写明美军全部撤离的时间，2020年11月或2021年1月，但阿富汗政府方面认为明确时间会影响后续阿富汗内部对话；二是美国没能说服加尼推迟预定9月28日的总统选举。

按照这名阿富汗官员的说法，美方谈判小组事先不知道特朗普7日会在社交媒体叫停与塔利班谈判；不清楚美方与塔利班的谈判能否恢复。

按照一些分析师的说法，安排与加尼和塔利班代表“秘密会面”，特朗普有意“掌控”局面、“把握”胜局，遭到阿富汗政府和塔利班方面“阻碍”；所以，与其说特朗普主动“叫停”，不如说他一定程度上遭到“拒绝”。

【国内“挨批”】

特朗普叫停与塔利班谈判在美国国内招致批评。按照协议草案，塔利班方面将同意减少暴力、与“基地”组织脱离关系并防止阿富汗成为恐怖袭击的跳板。

民主党方面认为，共和党籍总统特朗普为与塔利班达成协议操之过急。塔利班方面在协议中没有保证停火，只是承诺在首都喀布尔和邻近的帕尔万省减少暴力。

美联社报道，特朗普声称取消谈判是因为塔利班5日袭击导致1名美军士兵死亡，但今年6月25日以来已经另有9名美国人在塔利班袭击中丧生；特朗普的这一举动是他冒险寻求外交突破的又一例证，特朗普先前就朝鲜、伊朗等事务“不走寻常路”，没有取得他预期的效果。

熟悉谈判的一名美国政府官员说，包括总统国家安全事务助理约翰·博尔顿在内的一些美方官员不支持与塔利班达成的协议草案内容，认定塔利班不可信；博尔顿建议特朗普将驻军减至8600人，认为这一规模足以应对恐怖威胁；至于协议，“顺其自然”，以后再说。

【军事“准备”】

特朗普宣布取消谈判后，塔利班方面回应说，更多美国人将丧命。路透社报道，各方担心，阿富汗将面临更多暴力。

美军中央司令部司令肯尼思·麦肯齐9日在阿富汗访问时告诉随行媒体记者，美军可能在阿富汗加快节奏，应对持续增加的暴力。

麦肯齐指认塔利班在与美方谈判同时继续发动袭击，“做得太过火”。他说美方今后几天将就阿富汗事务作出一些决定，但没有披露详情。（王雪梅）（新华社专特稿）

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