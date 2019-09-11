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特朗普再提愿见鲁哈尼 伊朗：未作与美方会晤决定

2019年09月11日09:08  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普再次提及愿意与伊朗总统哈桑·鲁哈尼会面。

　　在白宫面对媒体记者时，特朗普9日连说两遍与鲁哈尼会面“可能发生”，“对我来说没有问题”。

　　特朗普上周提及可能9月晚些时候在第74届联合国大会期间会晤鲁哈尼。他当时说，“一切皆有可能”。

　　“他们（伊朗方面）希望能解决自身问题……在财政方面承受巨大压力，”特朗普4日告诉媒体记者，“我们可以在24小时内解决问题”。

　　伊方先前多次强调，不会在承受压力的情况下与美方对话。鲁哈尼7月发表电视讲话时说，如果美方撤销对伊制裁并重返伊核协议，伊方愿意与美方谈。

　　鲁哈尼本月5日回应特朗普所说可能会晤，说伊方“没有作出与美方会晤的决定”。

　　美国2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。美方近期加强在海湾的军事部署，伊方放弃执行协议部分条款，双方“动作”不断，地区形势持续紧张。

　　国际原子能机构9日发表声明，说伊朗已经安装新离心机，进一步突破伊核协议限制。

　　声明说，伊朗在中部城市纳坦兹安装新离心机，可用于更快、更有效的铀浓缩。只是，这些新离心机没有投入运行。

　　国际原子能机构代理总干事科尔内尔·费卢塔9日在维也纳向国际原子能机构理事会通报，检查人员仍在伊朗核查伊方是否继续履行伊核协议框架内的承诺。

　　俄罗斯外交部9日在一份声明中说，伊朗暂停履行部分伊核协议条款缘于美方“不计后果”的外交政策；伊方安装新离心机不构成威胁，因为那些举措受到国际原子能机构持续核查。

　　俄罗斯是签署伊核协议的六国之一。声明说，俄方认为伊核协议仍有“生命力”，呼吁各方继续维护伊核协议。

　　俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和国防部长谢尔盖·绍伊古9日在莫斯科会晤法国外交部长让—伊夫·勒德里昂和法国武装力量部长弗洛朗丝·帕利。拉夫罗夫会后告诉媒体记者，俄法将继续就维护伊核协议合作，双方一致认同，“这一协议没有可靠的替代方案”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

　　

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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