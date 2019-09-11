约翰逊“六连输”后 英国议会正式进入五周休会期

英国府院正面“对决”10日凌晨以首相鲍里斯·约翰逊“三连败”告终。议会下院再次否决解散议会、10月15日提前选举的政府动议，同时通过两项动议，要求政府必须遵守法律并公开关联无协议脱离欧洲联盟的涉密文件和关联休闭议会的政府内部通信。

约翰逊遇挫后再次强调，不会向欧盟申请延期“脱欧”。

议会随后开始5周休会，直至10月14日。

【议会再胜利】

多家媒体报道，约翰逊近期与议会下院6次交锋连续落败。政府一周内第二次发起的提前选举动议没有迈过议会下院至少三分之二门槛，再遭否决。

阻击“无协议脱欧”法案9日经英国女王签署后生效。法案要求约翰逊致信欧盟，申请把“脱欧”期限推迟3个月至明年1月31日，除非英国议会10月19日以前批准一份“脱欧”协议或同意“无协议脱欧”。

约翰逊指出，最大反对党工党党首杰里米·科尔宾先前说，只要阻击“无协议脱欧”法案生效，他便支持提前选举，“按他自己的逻辑，他现在必须支持选举”。

科尔宾回应，工党“渴望选举”，但不会冒险让民众面临“无协议脱欧”灾难，因而只会在“脱欧”确定延期后才会支持政府发起的提前选举。

约翰逊在动议表决结束后说，“本届政府仍将推动协议谈判”，同时准备“无协议脱欧”。他将出席10月17日的“关键”欧盟峰会，“无论这届议会发明了多少束缚我双手的工具，我将尽力达成一项符合国家利益的协议”。

约翰逊强调：“这届政府不会再延期‘脱欧’。”

议会下院9日晚未经表决通过科尔宾发起的动议，要求政府必须遵守法律。另一项经表决通过的动议要求政府不晚于11日公开关联“黄鹀行动”的全部文件以及关联休闭议会的政府电子邮件和手机短信。“黄鹀行动”是政府筹备“无协议脱欧”的应急方案，相关文件7月23日起供内阁官员传阅。

【首相选项少】

鉴于约翰逊坚决反对向欧盟申请“脱欧”延期，依据多家媒体报道，他眼下剩余选项不多，包括找到规避法律的方法，或与欧盟达成新“脱欧”协议。

两名知情人士告诉彭博社，约翰逊政府倾向于规避法律。路透社报道，外交大臣多米尼克·拉布9日就上述问题回应议会质询时说，政府会尊重法治，但“有时情况更复杂，因为有相互矛盾的法律或法律意见”。

英国天空新闻频道报道，政府迄今没有明确如何规避法律，正打算“试探”法律极限，寻找回旋余地。但如果两方争议演变成如何解释法案，可能最终会诉诸法庭。

英国广播公司报道，另一种规避法律的方法是要求某个欧盟成员国一票否决延期“脱欧”申请。

美联社报道，就议会要求公开内部文件和通信记录，政府发表声明说，会“按必要流程回应”。

约翰逊9日在爱尔兰与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡共同会见记者时说，他“想找到并达成”协议，英国“无协议脱欧”意味着“治国失败”，他本人应承担部分责任。

彭博社注意到，约翰逊与瓦拉德卡会晤期间，就现有“脱欧”协议中“备份安排”的立场稍有软化。约翰逊先前坚持取消关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”，但9日却说，须首先确保英国不会遭这一条款“锁住”。这并不等同于要求取消“备份安排”。

按照英国广播公司的说法，瓦拉德卡就“备份安排”只对北爱地区有效持开放态度。还有人提议，让北爱地区议会发挥更大作用。不过，分析人士认为，英欧双方解决“备份安排”分歧的可能性依然不高。

此外，英国议会谈论最多的是约翰逊直接辞职，换科尔宾出任首相并申请延期，遭多名保守党议员拒绝。

【议长留后招】

府院10日凌晨结束交锋后，议会正式开始5周休会期。约翰逊政府说，将利用这段时间尽力与欧盟达成新“脱欧”协议。

议会下院议长约翰·伯科则利用主持休会仪式的机会，对政府举措表达不满。他说，本次休会“不正常”“不典型”“不标准”，“时间为数十年来最长”，反映的是“行政命令行为”。

已出任议长10年之久的伯科同时宣布，将在10月31日“脱欧”大限当天辞去议长和议员职务。

天空新闻频道分析，现阶段无法确定谁将取代伯科出任议长。伯科选在“脱欧”大限日辞职，意味着接替他的人选将由本届议会选出。而本届议会下院可能会选择一个与伯科有相似立场的人。（海洋）（新华社专特稿）

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