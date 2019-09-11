韩国最快下周将日本移出“白色清单”

韩国产业通商资源部官员9日披露，韩国最快下周正式撤销日本受信任贸易伙伴地位，即把日本从获得贸易便利的“白色清单”中除名。

韩国产业通商资源部8月14日决定把贸易伙伴分类从原先的甲、乙两类调整为甲1、甲2、乙三类。其中，甲1类获得的出口手续简化待遇不变，相当于原先的甲类；而甲2类待遇下降，日本将被列入新增的甲2类。

韩联社报道，在韩国近30个最高级别甲类贸易伙伴中，日本是唯一被移至甲2类的国家。按照韩国产业通商资源部的说法，“白色清单”中的国家参与促进贸易便利的多项协议，但日本因对韩国施行出口管制而违反相关协议。

韩国产业通商资源部一名官员9日在记者会上说，将日本移出韩方贸易“白色清单”的《战略货品进出口告示修订案》制定程序已进入收尾阶段，“我们正在最后评估和确定措辞”，韩国政府最快下周公布修订案。

日本政府7月初把用于制造存储芯片和显示器的3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象；8月初决定撤销韩国受信任贸易伙伴的地位，把韩国从获得贸易便利的“白色清单”中除名，8月28日正式生效。

韩国方面指责日本不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以贸易手段“报复”韩国。日本方面否认这一说法。

作为回应措施，韩国政府8月12日宣布将把日本排除出韩方贸易“白色清单”；8月22日宣布不再与日方续签《军事情报保护协定》，理由是日本以缺乏互信为由对韩国施行出口管制，两国安全合作环境明显变化，不再适宜继续互换敏感军事情报。

韩国《战略货品进出口告示修订案》的意见征集期限9月3日截止。日本经济产业省3日说，如果韩方在不明确回复具体依据和细节内容的情况下推进实施这份修订案，日方便视韩方举措为“任意的报复措施”。韩国产业通商资源部回应说，把日本排除出“白色清单”的修订案旨在加强出口管理，不是报复措施。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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