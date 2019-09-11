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南非官员说近期暴力事件并非“排外行为”

2019年09月11日08:57  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡9月10日电（记者荆晶）南非国防部长诺西维韦·马皮萨-恩卡库拉10日说，南非从上月底延续至今的暴力事件并非“排外行为”。

　　马皮萨-恩卡库拉在位于开普敦的南非议会发言时说，近期暴力冲突已造成12人死亡，其中10人是南非人。暴力事件发生期间，有大量南非人经营的店铺遭到抢劫和破坏。当前，约翰内斯堡、比勒陀利亚和埃库尔胡莱尼等地的秩序已基本恢复正常。警方在几个重点地区增派了警力。

　　她说，暴力事件发生期间，共有755名外国人到各个警察局寻求庇护。南非政府正在努力为这些人提供人道主义援助，并与各国使馆接洽，帮助有需求的人尽快返回各自国家。

　　上月底，一些南非人以抗议外国人从事违法活动为由，在南非行政首都比勒陀利亚举行示威活动，示威活动随即演变成打砸商铺的暴力事件，并向经济中心约翰内斯堡蔓延。迄今为止，南非警方已逮捕近700名犯罪嫌疑人，其中大部分为南非人。

　　马皮萨-恩卡库拉否认这些暴力行为与排外有关。南非警察部长贝基·塞莱也表示，暴力活动中被毁坏的大部分商店为南非人所有，没有证据证明暴力活动专门针对外国人。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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