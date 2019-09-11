原标题：中国代表观点相近国家在联合国人权理事会倡导多边主义和对话合作

新华社日内瓦9月10日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭10日在联合国人权理事会第42次会议代表观点相近国家做共同发言，阐述对多边人权机制和联合国人权高专办工作的看法。

陈旭表示，当前国际形势不稳定不确定性更加突出，单边主义、保护主义日益抬头，人类面临的全球性挑战更加严峻，世界比以往更加需要多边主义。观点相近国家愿与各方一道，坚持多边主义，倡导合作对话。

陈旭表示，观点相近国家对联合国人权高专巴切莱特履职一年来重视与各国开展建设性对话与合作、致力于平衡推进各类人权予以积极评价；支持巴切莱特高专和高专办根据授权开展工作，为国际人权事业健康发展发挥积极作用。同时希望人权高专和高专办恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持以公正、客观、建设性、非选择性方式开展工作，反对政治化和双重标准。

陈旭表示，观点相近国家还希望人权高专和高专办推动各方在相互尊重和平等互利的基础上开展交流对话，反对点名羞辱和公开施压做法；进一步加大对经社文权利和发展权的投入，重视发展和减贫对促进和保护人权的重要作用，在反对种族主义、保护恐怖主义受害者权利等方面投入更多资源；尊重各国自主选择的发展道路，继续肯定各国在人权领域取得的进展及所做努力，分享各国在人权领域的良好做法与实践。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)