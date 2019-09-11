内塔尼亚胡称将把约旦河谷纳入以领土 巴勒斯坦方面予以谴责

新华社耶路撒冷9月10日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡10日说，如果他领导的利库德集团在本月17日举行的议会选举中获胜，以色列将把约旦河谷纳入其领土。这一表态遭到巴勒斯坦方面的强烈谴责。

内塔尼亚胡在当晚的电视讲话中说，如果赢得选举，他将把约旦河谷和死海北部纳入以色列版图，这将是一次“历史性举动”。他表示，吞并约旦河谷将成为以色列对约旦河西岸地区实施更广泛主权的“第一步”。

在内塔尼亚胡发表上述言论后，巴勒斯坦总理阿什提耶发表声明说，内塔尼亚胡是“和平进程的破坏者”。巴勒斯坦总统阿巴斯同日表示，如果内塔尼亚胡这样做的话，巴以之间的所有协议都将作废。

约旦河谷约占约旦河西岸地区面积的三分之一。以色列在1967年第三次中东战争期间占领约旦河西岸，随后开始在此兴建犹太人定居点。据以官方统计，截至2018年，约旦河西岸犹太人定居点人口为44.8万。

据以色列媒体报道，以色列官员提前向美国白宫通报了内塔尼亚胡的讲话内容。以媒体普遍认为，内塔尼亚胡抛出上述言论，意在为自己和利库德集团造势拉票，寻求国内右翼势力支持。

今年4月初，内塔尼亚胡在议会选举前曾表示，如果胜选连任，他领导的新政府将致力于把建在约旦河西岸的犹太人定居点纳入以色列领土。利库德集团赢得4月的议会选举，内塔尼亚胡如愿连任并受权组阁。但由于他未能在规定期限内完成组阁，利库德集团向议会提出解散议会提案。以色列议会表决通过这一提案，并确定于9月17日重新举行议会选举。

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