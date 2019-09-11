北马其顿总统：希望北马和中国关系发展再上新台阶

新华社地拉那9月10日电斯科普里消息：北马其顿总统彭达罗夫斯基10日表示，北马其顿高度重视发展与中国的关系，希望双方共同努力，使两国关系发展再上新台阶。

彭达罗夫斯基当天在接受中国新任驻北马其顿大使张佐递交国书时做出上述表示。他说，北马其顿与中国高层互访不断，友好合作富有成效。北马其顿坚定奉行一个中国原则，希望双方以“17+1”合作为契机，扩大深化双方合作。

张佐说，中国和北马其顿两国传统友谊深厚。两国建交以来，高层往来密切，政治互信牢固，双方在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，在国际事务中密切沟通与配合，各领域合作全面发展，给双方人民带来了实实在在的利益。中方高度重视发展与北马其顿关系，将充分利用中国-中东欧国家合作平台，进一步扩大各领域务实合作，推动中国和北马其顿关系实现更大发展。

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