北马其顿总统：希望北马和中国关系发展再上新台阶

新华社地拉那9月10日电斯科普里消息：北马其顿总统彭达罗夫斯基10日表示，北马其顿高度重视发展与中国的关系，希望双方共同努力，使两国关系发展再上新台阶。
彭达罗夫斯基当天在接受中国新任驻北马其顿大使张佐递交国书时做出上述表示。他说，北马其顿与中国高层互访不断，友好合作富有成效。北马其顿坚定奉行一个中国原则，希望双方以“17+1”合作为契机，扩大深化双方合作。
张佐说，中国和北马其顿两国传统友谊深厚。两国建交以来，高层往来密切，政治互信牢固，双方在涉及彼此核心利益问题上相互理解和支持，在国际事务中密切沟通与配合，各领域合作全面发展，给双方人民带来了实实在在的利益。中方高度重视发展与北马其顿关系，将充分利用中国-中东欧国家合作平台，进一步扩大各领域务实合作，推动中国和北马其顿关系实现更大发展。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】