中国代表呼吁切实提高联合国维和行动的效率和效力

新华社联合国9月10日电（记者 徐晓蕾）中国常驻联合国代表张军9日说，国际社会应努力落实安理会有关决议和倡议，切实提高维和行动的效率和效力。

张军当天在联合国维和行动改革问题安理会辩论会上发言说，联合国维和行动为维护国际和平与安全作出突出贡献。当前，联合国维和行动部署环境和承担的任务日益复杂，需要根据形势不断改进。

张军强调，应坚持《联合国宪章》的宗旨和原则。维和行动应坚持“当事国同意、中立、非自卫或履行授权不使用武力”等基本原则。通过政治手段和平解决争端是《联合国宪章》的根本之义。维和行动的授权要始终紧扣政治解决的根本目标，根据政治进程的变化及时调整。

张军指出，应筑牢联合国维和行动伙伴关系。联合国安理会、出兵国和出警国、联合国秘书处是维和行动的主要参与方。三方不仅要各司其职，更要密切协调。联合国应全方位强化同非盟在维和领域的合作伙伴关系，为非盟自主和平行动提供可持续、可预测的财政支持。

张军说，应加强维和能力建设，提高行动效率。出兵国应确保维和人员接受充分、有针对性的培训，拥有必要的装备等资源。联合国秘书处要高度重视维和人员安全，加强预警，并为维和部队履职提供高效优质的支持和保障。

张军还说，中国是联合国维和行动重要出资国和出兵国，是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者。“中方愿同所有爱好和平的国家携手，让维和行动的力量驱散战争的阴霾，让和平之光照亮世界每一个角落。”

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