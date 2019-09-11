人民网>>国际

冯德莱恩公布下届欧委会委员名单

2019年09月11日08:35  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔9月10日电（记者 田栋栋）下届欧盟委员会（欧委会）主席冯德莱恩10日在布鲁塞尔欧盟总部举行发布会，公布由她选定的下届欧委会委员名单。

　　这份名单包括8名副主席和18名委员，8名副主席中有3人是执行副主席，分别是现任欧委会第一副主席、荷兰人蒂默曼斯，现任分管竞争事务的委员、丹麦人韦斯塔格，以及现任欧委会副主席、拉脱维亚前总理东布罗夫斯基斯。

　　冯德莱恩在发布会上强调，新一届欧委会团队需聚焦欧盟目前面临的挑战并提出解决方案，同时还需兼顾性别、地域等平衡，并能够对各种问题迅速做出反应。

　　根据欧委会委员任命流程，欧盟各成员国首先要与欧委会主席协商一致，提出代表本国的人选。欧委会主席必须从成员国提交的候选人中选定委员，并确定委员的具体分管领域。正处于“脱欧”进程中的英国没有候选委员。

　　按照欧盟法律要求，新一届欧委会将接受欧洲议会相关委员会的质询，随后欧洲议会将对整个欧委会名单进行表决。如果进展顺利，新一届欧委会将在11月1日履新，任期5年。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved