冯德莱恩公布下届欧委会委员名单

新华社布鲁塞尔9月10日电（记者 田栋栋）下届欧盟委员会（欧委会）主席冯德莱恩10日在布鲁塞尔欧盟总部举行发布会，公布由她选定的下届欧委会委员名单。

这份名单包括8名副主席和18名委员，8名副主席中有3人是执行副主席，分别是现任欧委会第一副主席、荷兰人蒂默曼斯，现任分管竞争事务的委员、丹麦人韦斯塔格，以及现任欧委会副主席、拉脱维亚前总理东布罗夫斯基斯。

冯德莱恩在发布会上强调，新一届欧委会团队需聚焦欧盟目前面临的挑战并提出解决方案，同时还需兼顾性别、地域等平衡，并能够对各种问题迅速做出反应。

根据欧委会委员任命流程，欧盟各成员国首先要与欧委会主席协商一致，提出代表本国的人选。欧委会主席必须从成员国提交的候选人中选定委员，并确定委员的具体分管领域。正处于“脱欧”进程中的英国没有候选委员。

按照欧盟法律要求，新一届欧委会将接受欧洲议会相关委员会的质询，随后欧洲议会将对整个欧委会名单进行表决。如果进展顺利，新一届欧委会将在11月1日履新，任期5年。

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