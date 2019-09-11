第二届东京华文教师节举行。

人民网东京9月10日电（记者 刘军国）9月10日，由日本华文教育协会主办、全华联华文教育委员会协办的第二届东京华文教师节在中国驻日本大使馆举行。中国驻日本大使孔铉佑、大使夫人王秀君、公使郭燕、总领事詹孔朝等外交官，全日本华侨华人联合会会长贺乃和、日本华文教育协会会长颜安、东京华侨总会副会长钱江、横滨山手中华学校校长张岩松等华侨华人代表，与日本首都圈各华文学校的教师及热心华教事业的各界人士齐聚一堂，共同欢庆教师节。

孔铉佑充分肯定了在日华文教育的光辉历程和近年来取得的显著成就。他表示，早期旅日侨胞克服艰难险阻，创办横滨山手中华学校和神户中华同文学校，开海外创办华文学校之先河，一直薪火相传至今，成为旅日侨界开展华文教育的典范。新中国成立以来，特别是改革开放以来，随着中日两国人员交流日益密切，涌现出了很多热心华文教育的积极人士：颜安、贺乃和为华文教育积极奔走、不遗余力；林立、陈喜等企业家，长期为华文教育慷慨解囊，为华文教育的发展做出了重要贡献；杨林、侯艳妹等老师不忘初心、献身华文教育事业20多年，她们分别创办的同源、睦新中文学校，已成为东京地区小有名气的周末华文学校。

孔铉佑指出，在大家共同努力下，在日华文教育近年来取得了蓬勃发展。在教育侨胞子女、传承民族文化基因、传播中国文化、促进中日友好交流做出了积极贡献，在此向多年来奋战在教学一线的华文教育工作者和慷慨解囊捐资助学的热心人士表示崇高的敬意和感谢。华文教师是特殊的教师群体，在传道、授业、解惑的同时，还担负着塑造中国心、传播中华文化的重要使命我们也积极呼吁在日本成立国际华文学校。

颜安表示，新中国成立70年来，尊师风尚依然在传承中闪耀，在闪耀中传承。华文教育也强化了在日华侨华人孩子们的文化认同与自信。进入新时代，日本华文教育的接力棒需要得到更有力的传递，随着在日华侨华人的孩子不断增多，华文教育越来越成为反映在日华侨华人子孙基因里的鲜明品格。

日本华文教育协会理事、睦新中文学校校长侯艳妹代表教师发言。侯艳妹分享了她致力于华文教育事业的缘起和心路历程。从最初教邻居孩子学中文的无心之举，到努力做一名合格的华文教师，再到自觉有意识地组织、带领一批优秀的华文教师共同来做这份事业，都是源于想帮助更多的华人华裔孩子消除对祖籍国的无知甚至误区，通过学中文让孩子们感受中华文明的魅力、感受祖籍国的发展壮大，激发他们作为华人的自豪感。12年来，从最初的九名学生到现在的将近九百人，睦新走过了一条艰辛而又收获满满、充实、快乐的路。

在华文教师节现场，中华人民共和国成立70周年“我与华文教育”征文比赛还举行了颁奖仪式。

贺乃和表示，全日本华侨华人联合会将全力以赴做好日本华文教育。

最后，师生们表演了丰富多彩的节目。阳光学校学生们的一曲《感恩的心》童音真挚，感人至深。全体教师朗诵《教师的誓言》音律铿锵。全场合唱《我和我的祖国》使得全场气氛达到高潮。（完）

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