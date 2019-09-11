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博尔顿不再担任美国总统国家安全事务助理

2019年09月11日08:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿9月11日电（记者 张梦旭）美国总统特朗普10日宣布，总统国家安全事务助理约翰·博尔顿已在他的要求下辞职。特朗普是在推特上宣布这一决定的，他说：“我昨晚通知约翰·博尔顿白宫不再需要他的服务了。我跟本届政府内的其他人一样，坚决不同意他的很多建议。我请博尔顿辞职，他今天早晨向我递交了辞呈。” 特朗普表示，他将在下周任命新人选。

博尔顿被认为在外交政策和防务问题上是一位强硬派和干涉主义者，他于2018年4月出任总统国家安全事务助理。据美国媒体报道，最近几个月来，特朗普和博尔顿在外交政策上的分歧愈发明显，两人在阿富汗、伊拉克、伊朗、委内瑞拉等地区问题上都存在不一致。但博尔顿突遭解职还是令美国舆论吃惊不小，《华尔街日报》报道说，这一消息在美国国会山反响强烈，议员们对博尔顿遭解职有着近乎分裂的看法。

博尔顿出生于1948年，曾就职于里根、老布什、小布什三任政府，是美国政坛著名的“鹰派”人物，以对外政策立场强硬著称。博尔顿也是特朗普任命的第3任总统国家安全事务助理。他上任后在伊核、阿富汗和朝核等问题上均表现出强硬姿态。

(责编：燕勐、杨牧)
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