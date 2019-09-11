中国代表呼吁国际社会推动阿富汗政治和解进程

人民网联合国9月10日电 (记者李晓宏）安理会10日举行阿富汗问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会上呼吁，国际社会应帮助阿富汗安全、顺利举行总统选举，推动“阿人主导、阿人所有”的和解进程。

张军表示，当前阿富汗局势正处于关键阶段，国际社会应切实履行承诺，继续向阿富汗提供坚定支持。应帮助阿富汗安全、顺利举行总统选举。希望阿富汗选举机构确保各项选举工作有序开展，联阿援助团应为此提供技术支持。希望阿富汗国家安全部队对选举期间可能出现的安全情势预作部署。他吁美国和塔利班继续推进谈判。希望包括塔利班在内的阿各派以国家和人民利益为重，启动阿人内部谈判，早日达成各派都能接受的未来政治框架。

他指出，国际社会应帮助阿富汗加强安全能力建设。呼吁外国部队从阿富汗有序、负责任撤军，呼吁美国和塔利班兑现撤军与反恐承诺。希望联阿团继续帮助阿富汗加强安全能力建设，国际社会应为此提供培训、资金和技术支持，帮助阿富汗有效应对恐怖主义、跨国犯罪和毒品走私等威胁。应帮助阿富汗实现经济社会发展并改善民生。呼吁国际社会帮助阿富汗利用自身优势，通过參与区域经济合作及互联互通，早日实现稳定与繁荣。联阿团应统筹联合国驻阿机构力量，帮助阿富汗政府和人民消除贫困、改善民生。国际社会应切实履行援阿承诺，帮助阿富汗流离失所民众，并改善在周边国家的阿难民人道状况。

关于中国在阿富汗问题上的作用，张军表示，中国一贯支持阿富汗政治进程，支持阿早日实现广泛包容政治和解。第三次中国一阿富汗基斯坦外长对话会9月7日在巴基斯坦举行，发表联合声明并通过《中阿巴合作打击恐怖主义谅解备忘录》首批落实项目清单。中国将继续通过“上海合作组织一阿富汗联络组”、“中阿巴三方外长对话”等多边机制在政治进程及各相关领域向阿富汗提供支持，继续同阿富汗积极落实《中阿共同推进“一带一路”建设谅解备忘录》，积极支持阿富汗重建和融入地区经济发展。中方愿同国际社会一道，继续为阿富汗的安全、稳定、发展与繁荣作出贡献。

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