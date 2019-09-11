原标题：巴基斯坦外长：中国在过去70年里创造了一个奇迹

新华社日内瓦9月10日电(记者聂晓阳 陈俊侠)巴基斯坦外长库雷希10日在日内瓦表示，中国在过去70年里创造了一个奇迹，取得举世瞩目的发展成就，相信未来一定能够在已有基础上取得更大成就。

库雷希当天在中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭的陪同下参观了“为人民谋幸福：新中国70年人权成就展”。他在观展后对新华社记者说，中国过去70年来取得的成就足以令人感到自豪。在他所了解的中国人权发展成就中，他印象最深的是中国使数以亿计的人口实现了脱贫。

库雷希表示，中国在很多方面值得巴基斯坦学习，中国也正在帮助推动巴基斯坦社会经济的发展。作为“一带一路”倡议下先行先试的重要项目，中巴经济走廊是巴中两个友好邻邦亲密合作的典范，必将促进两国的互联互通和经济社会发展。

由国务院新闻办公室、中国常驻联合国日内瓦代表团共同主办的“为人民谋幸福：新中国70年人权成就展”9日在日内瓦万国宫开幕。本次展览为期5天，采用图片与影视、虚拟与现实、线上与线下相结合的多层次、立体化形式，为观众了解新中国70年人权事业发展进步提供了身临其境的直观体验。

(责编：冯粒、曹昆)