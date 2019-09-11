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“开学第一课”从爱国讲起

本报驻法国记者  刘玲玲

2019年09月11日05:47  来源：人民网－人民日报
 

　　根据法国政府的新规定，自今年新学年开始，全国所有中小学必须在课堂内展示法国国旗和欧盟旗帜，同时将法国国家格言、国歌《马赛曲》的歌词张贴在教室内。法国教育部表示，这一新规旨在培养学生的爱国情怀、增强学生的国家认同感。

　　据悉，这项新规定在经过多次辩论之后于今年2月经法国国民议会审议通过，并在9月2日开始的新学年起正式生效。法国教育部部长让—米歇尔·布朗凯认为这是加强学生“公民精神”的必要手段：“无论在世界哪个地方，让学生了解自己国家的象征是最自然、最不容忽视的事情。学校是学生学习知识、培养品德的地方，用这种方式教他们尊重国旗、国歌，培养爱国之情，很有必要。”

　　重温《马赛曲》、悬挂国旗、张贴“自由、平等、博爱”的国家格言……成了法国许多中小学的“开学第一课”。加比耶是巴黎谢尔布格小学的一名老师，他告诉记者，今年开学第一堂课上，老师和学生们一起将完整版的《马赛曲》歌词贴在了教室墙上，同学们还一起绘制了法国国旗。“老师在上课时会再向学生们讲述国歌、国旗的历史，这对小学生们来说十分重要。”加比耶说，“我们希望用这种方式让学生们懂得国家的象征的重要意义，从而爱护它们，并增强他们对于国家的认同感。”该校五年级学生罗泽说，“现在我们知道国旗需要好好尊重和保护，不能随意涂画、丢弃，国歌的歌词也不能随意更改。”

　　该新规的提案最初由法国共和党议员埃里克·乔蒂提出。他在9月2日专门前往尼斯一所小学参加开学仪式并表示，希望通过这种方式培养学生们“作为法国公民的认同感”，尊重和热爱自己的国家。“现在，每个中小学的每个班级里都有我们国家的象征，让孩子们从小就开始爱和尊重这些符号，这对一个国家的未来至关重要。”

　　据悉，由于法国每所学校平均设有70至80间教室，要实现法国中小学校全覆盖的新规定是一项“大工程”。法国教育部对此表示，张贴国旗海报也是可行做法，悬挂旗帜的额外开支由教育部承担。“这一新规将具体的国家符号融入学生们的学习生活中，这些并不是虚无的符号，而是国家精神和荣誉感，将为培养学生们的‘公民意识’、增强其爱国情感起到积极作用，”法国教育史学家克劳德·勒列夫尔评价说。

　　（本报巴黎9月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月11日 17 版）
(责编：李枫、曹昆)
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