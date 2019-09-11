产品走出去，更要品牌走出去

观众在中国厂商展台前拍摄折叠屏手机。

本报记者 冯雪珺摄

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第五十九届柏林国际消费电子展（以下简称消费电子展）9月6日至11日在柏林展览中心举行。TCL、格兰仕、华为、小米等770余家中国企业携最新产品与技术亮相消费电子展。展会期间还举行了中国家用电器创新成果推介活动，向全球消费者展示了众多中国家电创新成果，受到众多媒体和参会者关注。

柏林国际消费电子展是全球消费电子和家用电器领军展会，被视为行业发展的风向标。本届展会共吸引了全球1939家厂商参展。柏林国际消费电子展执行董事何彦思表示，本届展会上，5G技术和智能家居成为重要亮点，体现了未来消费电子业的发展趋势。

描绘消费电子业的未来发展图景和趋势

近年来，越来越多的家电设备制造商都在开发智能家居平台，家居智能化趋势愈发明显。而今年的展会上，智能家居呈现“井喷”之势，众多厂商纷纷向观众展示自己的智能家居系统和产品。全球展商在本届展会上竞相向观众描绘了消费电子业的未来发展图景和趋势。

想在家里随时吃到最新鲜、无公害的农产品吗？德国厂商根德推出一款冰箱大小的“微型花园”，将盆栽秧苗层层放入，点击移动端软件上的相应植物，柜内就会参照相应生长特性，自动浇灌、增湿、控温。豆芽、香菜、芝麻菜，想吃什么种什么。

格兰仕在展会上展示了一款迷你化妆品冰箱，只冷藏面膜、面霜，不存放食物。整个冰箱提供智能联网控制，可以根据护肤品的不同保藏特性，推荐5档冷藏温度。此外，这种化妆品冰箱设计时尚，打开冰箱顶部暗格就变成梳妆台，化妆补光镜与收纳台一应俱全。

在TCL展区前，一款可以给眼镜“洗澡”的洗衣机吸引了众多参观者的目光。这款名为TCL X10的洗衣机的上层隔间，不仅可以超声波洗涤眼镜，还可以清洗金银细软、穿戴设备，结合人工智能语音、大屏触控、移动端应用，实现精确操控。

中企在5G、智能家居等领域频频带来惊喜

记者在中国展区前遇到正在视频直播的德国自媒体人凯·卡尔斯腾·欧霍福特。欧霍福特创办的自媒体“技术树懒”频道拥有21万订阅流量，是德国影响力最大的技术测评类自媒体。欧霍福特告诉记者，尽管智能家居已不是新名词，但随着5G时代来临，智能互联技术更加便利，今年能满足消费者“任性需求”的“黑科技”产品也更层出不穷。比起往届，欧霍福特表示将着重观察中国展商表现。“在5G电视、折叠屏手机、智能家居这些最前沿理念上，中国展商频频带来惊喜。”

华为在消费电子展上首次推出新一代旗舰手机芯片麒麟990系列，其中包括全球首个内置全制式5G基带的系统芯片——麒麟990 5G，率先为消费者提供5G体验。9月5日，欧洲最大的电信运营商——德国电信正式宣布，即日起在柏林、慕尼黑、科隆、波恩、达姆施塔特5座城市提供5G服务，并在明年扩大到20座城市。

华为是德国电信的5G长期合作伙伴。德国电信公关部迪尔克·文德告诉本报记者，德国将在2022年或2025年迎来5G服务全覆盖，要想在5G竞赛中获得优势，全球合作至关重要。文德说，美国当下采取的贸易保护措施，不管对华为还是它的合作伙伴，都是一个艰难的时刻。“不过，华为的技术和产品从未让人失望。我们对未来有信心。”

“技术革命的发展是渐进的。智能技术在便利消费者需求、优化体验的同时，也在改变消费者的使用习惯。”在TCL创始人、董事长李东生看来，看似“脑洞大开”的创新就是不久后人们生活的日常。例如，“老花眼”的长辈已经习惯用语音转换文字功能，代替键盘输入；智能门锁已经在住宅楼中大量推广……李东生告诉记者，要想提升在海外的品牌价值，与欧美、日韩同行缩小差距甚至反超，面对全球消费电子行业的新趋势，中国企业不能缺席。

通过同台竞技展示中国品牌的实力与价值

今年是中国家用电器创新成果推介活动连续第十一年与消费电子展同期举行。自2009年起，推介活动每年在展会主馆集体展示中国企业创新成果。

贸易保护主义趋势的抬头，给全球市场带来了更多不确定性，过硬的技术和产品正成为中国企业安身立命的根本。目前，格兰仕外销比重约占65%，在格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤看来，要想抵消外贸环境的不利影响，就必须从“产品走出去”转向“品牌走出去”。强化研发能力、掌握核心技术，则是中国打响科技型品牌的“名片”。“目前，全球每两台微波炉中就有一台格兰仕研发制造”，梁昭贤骄傲地说。

柏林国际消费电子展执行总裁延斯·海特克指出，非常感谢中国企业携大量创新产品参展。中国企业直观的创新感受最能“打动”全球消费者。各方应加强合作创新，没有一个国家、一个企业可以单枪匹马完成重大产品创新。

如何增长海外品牌溢价，对中国企业仍是挑战。长虹电器欧洲有限公司一名多年拓展海外市场的工作人员对记者坦言，之所以有越来越多的中国展商来到消费电子展，其根本原因就在于希望通过与海外同行同台竞技，展示中国品牌的强大实力与价值。

中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，中国家电企业坚持以消费者生活需求为出发点，以科技创新为手段，加快产品结构调整。本届推介活动带来了中国家电最前沿的科技创新，越来越多的中国家电企业正从消费电子展这一平台走上世界舞台。

（本报柏林9月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 17 版）

(责编：李枫、曹昆)