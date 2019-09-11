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登上国际舞台（壮丽70年 奋斗新时代·新中国峥嵘岁月）

2019年09月11日05:44  来源：人民网－人民日报
 

　　新中国成立初期，毛泽东提出“打扫干净屋子再请客”的外交方针，表达了摆脱屈辱外交的决心和开展外交工作的基本方略。朝鲜停战以后，国际局势有所缓和，新中国的国际威望逐步上升。中国政府代表团先后参加日内瓦会议和万隆会议，是新中国登上国际舞台的成功实践。

　　1954年4月至7月，周恩来率团参加日内瓦会议。这是新中国第一次以五大国之一的地位和身份参加国际会议。周恩来进行了紧张的穿梭外交，经过多方努力，会议达成《日内瓦会议最后宣言》，印度支那基本恢复和平。会场之外，周恩来利用一切机会同各国代表团和各方面人士接触，他真诚、坦率、机智和潇洒的个人魅力，给人们特别是没有和新中国接触过、原来心存疑虑的人，留下了深刻的印象。

　　休会期间，周恩来访问了印度和缅甸，分别与两国总理发表联合声明，倡导和平共处五项原则。其基本内容是：互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。这逐渐成为处理国际关系的普遍准则。

　　1955年4月，周恩来再次率团参加在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。参会的一些国家由于对新中国不了解，在发言中批评和攻击共产主义。针对此，周恩来在发言一开始就明确指出：“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”“中国代表团是来求同而不是来立异的。”会上的紧张气氛因周恩来的发言而改变。会议最终达成《亚非会议最后公报》，提出关于促进世界和平与合作的十项原则，这实际上是和平共处五项原则的进一步体现和引申。

　　万隆会议上体现出的团结、友谊、合作的“万隆精神”，掀开了亚非各国人民和平共处、反对殖民主义历史性的一页，也为新中国赢得了更多的国际朋友。

　　（新华社北京9月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）
(责编：李枫、曹昆)
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