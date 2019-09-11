“新中国成立70周年科技创新报告会”在瑞典举行

本报斯德哥尔摩9月9日电 （记者黄云迪）“新中国成立70周年科技创新报告会”9日在位于首都斯德哥尔摩市中心的瑞典皇家工程科学院会议中心举行，中瑞科研领域专家和瑞典企业、华侨华人及留学生代表近百人出席。
本次报告会由全国政协副主席、中国科学技术协会第九届全国委员会主席万钢主讲，中国驻瑞典大使桂从友出席了报告会。
万钢从中国科研体系和重要成就、基础研究和前沿探索、科学技术促进经济社会发展和加强国际科技合作4个方面，对新中国成立70周年以来中国科技创新的发展进行了深入浅出的讲解。报告不仅展示了中国在各个领域进行的研究和取得的成果，也谈及新能源在中国的发展和中国政府就污染治理进行的努力。
来自瑞典企业和科学界的代表就“氢能作为新能源在中国的发展现状与未来”“中欧科技合作的未来走向”等涉及双边科技合作的问题进行了提问。
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