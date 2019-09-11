尼泊尔总统班达里会见王毅

据新华社加德满都9月10日电 （记者周盛平）9月9日，尼泊尔总统班达里在加德满都总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

班达里表示，尼坚定奉行一个中国政策，不会允许任何势力在尼从事反华活动。尼泊尔钦佩新中国成立70年来取得的巨大成就，坚信中国能实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，愿意学习借鉴中国的成功发展经验。尼方正在积极参与习近平主席提出的“一带一路”倡议，愿同中方加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设。

王毅表示，中国作为尼泊尔可信赖的好邻居、好伙伴，始终支持尼探索符合自身国情的发展道路，支持尼泊尔保持政治稳定，加快国家发展建设。今年4月，总统女士成功对中国进行国事访问，同习近平主席就继承弘扬中尼传统友谊、共建“一带一路”、建设跨喜马拉雅立体互联互通网络、加强人文交流等达成了重要共识。

访尼期间，王毅还同尼总理奥利、尼共联合主席普拉昌达、大会党主席德乌帕、外长贾瓦利分别举行会见会谈。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 03 版）

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