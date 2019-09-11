人民网>>国际

尼泊尔总统班达里会见王毅

2019年09月11日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社加德满都9月10日电  （记者周盛平）9月9日，尼泊尔总统班达里在加德满都总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

　　班达里表示，尼坚定奉行一个中国政策，不会允许任何势力在尼从事反华活动。尼泊尔钦佩新中国成立70年来取得的巨大成就，坚信中国能实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，愿意学习借鉴中国的成功发展经验。尼方正在积极参与习近平主席提出的“一带一路”倡议，愿同中方加快推进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设。

　　王毅表示，中国作为尼泊尔可信赖的好邻居、好伙伴，始终支持尼探索符合自身国情的发展道路，支持尼泊尔保持政治稳定，加快国家发展建设。今年4月，总统女士成功对中国进行国事访问，同习近平主席就继承弘扬中尼传统友谊、共建“一带一路”、建设跨喜马拉雅立体互联互通网络、加强人文交流等达成了重要共识。

　　访尼期间，王毅还同尼总理奥利、尼共联合主席普拉昌达、大会党主席德乌帕、外长贾瓦利分别举行会见会谈。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月11日 03 版）
(责编：李枫、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved