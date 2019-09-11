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精准扶贫，最有力的中国故事之一（国际论坛）

罗伯特·劳伦斯·库恩

2019年09月11日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　中华人民共和国成立70周年，人们有必要回顾过去，展望未来。过去70年，中国取得了巨大发展成就，扶贫成就是其中重要的方面，这是必须向世界讲述的中国故事。

　　改革开放以来，中国坚持以经济建设为中心，通过不懈努力使数亿中国人摆脱了贫困。中共十八大以来，中国对扶贫问题的关注进一步提高。2012年，中国贫困人口仍有9899万人，这一部分贫困人口或是由于地处封闭的偏远山村，或是因为缺乏充分的教育和就业资源，或是因为年老体弱等原因，在中国现存贫困问题中尤为“顽固”，通过宏观经济政策很难得到有效解决。

　　国际上一些人或许不了解，扶贫一直是习近平主席投入精力最多的工作之一。他经常走访中国各地的贫困县和贫困村，用实际行动践行中国共产党的扶贫承诺。中国“两个一百年”奋斗目标中，其中一个是到2020年全面建成小康社会。习近平主席强调，小康路上一个都不能掉队。过去几年来，我亲身感受到了这句话的分量。2013年11月，在中国湖南省的一个贫困村，习近平主席首次提出“精准扶贫”理念，并指出扶贫要实事求是、因地制宜，切忌喊口号，也不要定好高骛远的目标。

　　“精准扶贫”在于因人因地施策，为贫困人口量身打造扶贫大计。中国实施精准扶贫以来，每年减贫人数保持在1000万以上，其成功取决于严格、量化和透明的程序。在扶贫过程中，中国政府综合使用发展生产、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社会保障兜底等方式，确保每一个贫困家庭都得到行之有效的帮助。在实践中，每一个贫困村都指定官员有针对性地采取措施，省、市、县、乡、村五级党委书记协调工作。此外，还有第三方进行评估，以确保扶贫工作准确性和真实性。

　　为了向世界讲述中国精准扶贫的故事，我花了很长时间，走遍中国各地，深入扶贫项目，同贫穷地区村民、官员、扶贫干部交流。通过具体案例，我对中国实施扶贫计划的制度和组织有了深入细致的观察与了解。令我吃惊的是，许多被派往贫困村专门负责扶贫工作的地方官员，一干就是数年。我也看到，许多扶贫不力的地方官员被严肃追责。值得一提的是，中国政府还将扶贫领域出现的一些腐败问题向社会公开，表明中国绝不允许在扶贫工作上伪造数据、挪用扶贫资金的态度。

　　2018年末，中国贫困人口减少至1660万人。尽管剩下的都是最难以攻克的部分，但我相信中国有望在2020年底前消除所有贫困。想要真正理解中国史无前例的扶贫成就，就必须认识到这与中国共产党和政府的强大动员能力有直接联系。没有这一点，中国似乎不可能实现其扶贫目标。

　　通过向国际社会讲述中国精准扶贫的故事，我希望让大家了解真实的中国，改变国际上一些人对中国的某些成见。在了解中国的扶贫行动后，一位美国朋友对我说：“（美国）关于中国的负面报道太多了，但他们根本不关心中国的贫困群体。”在我向世界讲述中国故事的数十年时间里，我认为精准扶贫是最有力的中国故事之一，它打破了各方偏见，改变了人们对中国的认识。未来的历史学家在撰写我们这个时代的编年史时，其中一个特写章节很可能就是中国的精准扶贫。

　　（作者为美国库恩基金会主席、中国改革友谊奖章获得者）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月11日 03 版）
(责编：李枫、曹昆)
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