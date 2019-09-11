“我们正走向更加美好的未来”（共建一带一路）

“以当前全球各国机场的客流增量来论，发达国家为平均每年3%，发展中国家平均每年6%，而地拉那国际机场平均每年将近20%。”

“在两国协同努力下，地拉那国际机场的运营工作取得显著改善，机场设施及硬件配套明显提升，有效促进了阿尔巴尼亚的贸易及旅游发展。”

抵达阿尔巴尼亚首都地拉那，宽敞明亮的地拉那特蕾莎修女国际机场航站楼令人赏心悦目。作为阿尔巴尼亚最重要的交通枢纽和唯一的国际机场， 地拉那国际机场最早由中国在上世纪60年代初援建。2016年10月，中国光大集团下属光大控股有限公司管理的光大海外基础设施基金收购地拉那国际机场100%股权，获得地拉那国际机场的特许经营权至2027年。三年来，地拉那国际机场客流量增长50%，成为欧洲客流量增长最快的机场之一，该机场也成为中国与阿尔巴尼亚共建“一带一路”的成功案例。

“回家的路感觉越来越近”

阿尔巴尼亚有大批国民在欧洲发达国家工作，同时在海外生活着近280万侨民，不断增长的海外人口和经停转机客流，对阿尔巴尼亚航空客运能力提出了更高要求。地拉那国际机场总裁瓦斯奎兹表示，“目前共有16家航空公司在地拉那国际机场开展运营，乘客从2005年的60万人次增加至2016年的200万人次，今年这个数字预计会突破300万人次”。

地拉那国际机场的跑道、停机坪等在2016年之前已有约30年未进行翻新维修，机场董事长、光大海外基础设施基金董事总经理胡江东告诉记者，接管机场经营后，中方投入大量资金，先后对机场的跑道、停机坪以及其他设施进行维修、更新和改造，目前正计划扩建机场候机楼，以满足客流量增长的需求。“机场每年都会增加数条新航线，三年来已经增加了超过10条航线。”

瓦斯奎兹表示，“以当前全球各国机场的客流增量来论，发达国家为平均每年3%，发展中国家平均每年6%，而地拉那国际机场平均每年将近20%”。在熙熙攘攘的机场候机大厅，记者碰到了常年在意大利米兰务工的阿尔巴尼亚人梅尔塔·奇卡莱希，他告诉记者：“以前需提前半个月买机票，一直希望航班票源不要如此紧张，如今中企的到来帮我们实现了便利出行的愿望，可供选择的航班多了，票价变得更亲民了，回家的路感觉越来越近。”

“员工们有满满的获得感”

机场候机楼里的咖啡厅、餐馆、租车公司、礼品店里人头攒动，记者在位于候机大厅外的一家室外咖啡厅好不容易找到一个位置。咖啡厅老板梅姆沙伊异常忙碌，看到来客是中国面孔，饶有兴致地和记者聊起了天，“我的小店是5年前开张的。这几年往来的乘客成倍增长，店里的生意火爆多了，现在一天的营业额是最初的三四倍，我正在寻思再雇几个伙计。”

“对比以前的机场管理理念，我们更多地将目光投向机场发展对当地经济社会的促进方面，用更好的运营、更多的投入，将机场打造为阿尔巴尼亚的标志性国际门户。”胡江东告诉记者，地拉那国际机场一共雇用了300多名阿尔巴尼亚当地员工，旺季还会额外聘用500人；机场的建设升级也带动了餐饮、购物、停车等各项消费，直接拉动周边就业人数超过2000人。“说到中企对机场的管理，当地民众称赞不已。”

机场采购和保险经理阿尔比·帕卢什在机场工作了近4年，“中企倡导开放的文化，中国伙伴们为当地员工着想，在他们的激励和带领下，我们正走向更加美好的未来。”帕卢什说，“我们的收入每年都有一定增长，如果辛勤工作，工资之外还有奖金，员工们有满满的获得感。”

瓦斯奎兹表示：“机场对于阿尔巴尼亚很重要。我们和中国伙伴的共同目标是为乘客提供顶级服务，提升员工的福祉。中国公司的到来为我们带来了专业标准，与当地产生了美好的化学反应，全体员工为机场的发展壮大自豪。期待在中企带领下，机场继续进步和变强，更好地满足旅客的需求。”

“期待与更多中企开展合作”

据胡江东介绍，目前公司正在同华为等更多中国企业洽谈，希望借助中国企业的技术和力量开发机场的新功能和新业务。“农业是阿尔巴尼亚的支柱产业，公司正在积极地和阿尔巴尼亚农业部沟通，为阿尔巴尼亚特色农产品销往中国牵线搭桥”。

“中国企业做了一件了不起的事情，他们始终把平衡社会效益和经济效益放在第一位。”阿尔巴尼亚基础设施和能源部长达米安·吉克努里称赞中国公司积极开拓市场和新航线，有效提高了机场运力。“阿尔巴尼亚和中国的友谊源远流长。在两国协同努力下，地拉那国际机场的运营工作取得显著改善，机场设施及硬件配套明显提升，有效促进了阿尔巴尼亚的贸易及旅游发展。”

阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，阿尔巴尼亚期待与更多中企开展合作，希望阿中双方能够在“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作框架下开展更多合作。瓦斯奎兹表示，“一带一路”倡议是一项宏大的计划，可以促进全球贸易和经济增长，我们支持并希望可以更多地参与其中。

（本报地拉那电）

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)