2019欧亚经济论坛举办

新华社西安9月10日电 （记者杨一苗）2019欧亚经济论坛10日在陕西省西安市开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席开幕式并发表主旨演讲。

胡春华指出，习近平主席在今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，要秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。欧亚地区已经成为共建“一带一路”合作的核心区和示范区。中方愿与欧亚各国一道，落实好第二届高峰论坛达成的共识和成果，进一步扩大贸易合作规模、优化贸易结构，深化投资领域互利合作、促进双向投资，提升基础设施互联互通水平，打造创新领域合作亮点，推动中国与欧亚地区务实合作不断迈上新台阶。

胡春华强调，当前中国经济总体运行平稳、稳中有进。中国政府坚持对外开放的基本国策，致力于促进更高水平对外开放，一系列重大开放举措陆续落地。一个更加开放、繁荣的中国，必将为欧亚地区乃至世界各国企业创造更多商机。希望大家充分利用欧亚经济论坛平台，加强沟通交流，增进合作共识，为高质量共建“一带一路”、促进欧亚地区发展繁荣，做出更大的贡献。

胡春华在开幕式后会见了出席论坛的摩尔多瓦议长格雷恰尼。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 02 版）

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