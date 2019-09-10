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新中国外交70年回顾与展望研讨会在京举行

2019年09月10日13:50  来源：人民网-国际频道
 
新中国外交70年回顾与展望研讨会在京举行

人民网北京9月10日电 （记者 杨牧）9月10日，为庆祝新中国成立70周年，中国国际问题研究基金会在京举行“新中国外交70年回顾与展望研讨会”。外交部前部长李肇星发表主旨演讲，基金会理事长兰立俊致辞，执行理事长沈国放主持会议。外交部等有关部门、智库、基金会特邀理事单位等各方代表300多人出席研讨会。

新中国即将迎来70华诞。70年来，中国外交开拓进取、攻坚克难，形成一系列优良传统和鲜明特色，为维护国家独立、主权和尊严披荆斩棘，为改革开放和现代化建设事业保驾护航，为中国特色社会主义迈入新时代接续奋斗，服务于中华民族从站起来、富起来到强起来的复兴进程。

李肇星在发言中强调，外交官要永远热爱祖国、热爱人民，不断学习。安惠侯、俞邃、蔡方柏、吴思科、王珍、关华兵等老大使，和陶文钊、周世俭、万成才、黎文涛等专家学者，从不同地区的角度梳理总结了新中国外交70年来的光辉成就和宝贵经验。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央冷静精准把握世情、国情，对我国所处地位作出科学论断，全面坚定推进中国特色大国外交，推出构建人类命运共同体的宏伟蓝图，创新全球治理理念，提出“一带一路”倡议，展现大国担当、大国责任、大国贡献，提高了中国国际影响力、感召力和塑造力。

与会代表认为，回顾与总结对外工作优良传统，对于更好厘清新形势下做好外交工作的原则和思路，开创新时代中国特色大国外交新局面具有重要意义。

 

(责编：杨牧、徐祥丽)
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