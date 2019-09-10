2019丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛在京举行

央视网消息：9月9日至11日，由中央广播电视总台、丝绸之路电视国际合作共同体主办的“2019丝绸之路电视国际合作共同体高峰论坛”在北京举行。本届论坛以“全媒体融合 高质量发展”为主题，近400位中外嘉宾与会，其中海外嘉宾是来自43个国家和地区92家媒体机构的负责人。

中宣部常务副部长王晓晖，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席本次活动并会见了中外嘉宾。王晓晖在致辞中表示，丝绸之路电视国际合作共同体是促进“一带一路”人文交流的重要载体，希望丝路共同体弘扬丝路精神，讲好“一带一路”的精彩故事，唱响共建“一带一路”的大合唱，推动媒体融合向纵深发展。

为高质量共建“一带一路”，提升合作水平，本届论坛宣布成立了丝绸之路电视国际合作共同体理事会。理事会由来自23个国家和地区的29家主流媒体和制作机构组成，慎海雄任理事长。阿拉伯国家广播联盟秘书长阿卜杜拉希姆·苏莱曼、亚洲——太平洋广播联盟秘书长贾瓦德·孟塔基任副理事长，中央广播电视总台副台长阎晓明任副理事长兼秘书长。

慎海雄在理事会成立仪式上致辞表示，丝路共同体成立三年来，在节目共享和时段共建、合作拍摄、人员交流、“金丝带”优秀节目评选等多个领域开展了广泛而务实的合作。中央广播电视总台与丝路共同体愿与更多的媒体朋友携起手来，开创全球媒体创新发展的美好未来。

理事会是支持共同体发展的协商、审议与监督机构，负责沟通协调、督促落实共同体重大工作事项、决策共同体发展等重大问题。理事会下设新闻合作、融合传播、节目合作、产业合作四个专业委员会。当天，理事会会议发布了理事会章程和联合宣言。宣言强调，理事会将深化对话协商，推动共同体协同创新、机遇分享、共赢发展，为打造合作共赢的利益共同体和紧密相连的命运共同体提供不竭动力。

阿尔及利亚国家电视台台长萨利姆·瑞巴赫在主论坛发言时表示，丝路共同体这种富有前景的合作方式将是成员国之间的交流最有效的方法和途径，助力传媒发挥促进全球繁荣与和平的更大作用。

阿根廷因特格拉产业集团主席何塞·路易斯·曼萨诺表示，丝路共同体为“一带一路”沿线国家和地区的主要媒体机构提供了新闻资源共享与合作，建立互助新闻报道网络，探索新闻和大众传播的新思路，并积极利用相关先进技术发挥了巨大的作用。

中国国际电视总公司董事长薛继军在论坛上发布了丝路共同体年度工作报告。他介绍了丝路共同体成立以来的主要成果，并表示今后丝路共同体将在推动媒体融合向纵深发展、共促产业合作再上新台阶等方面更好地服务会员。

主论坛上发布了共同体与亚洲--太平洋广播联盟合办的2019年“金丝带”多国合拍系列节目——《我看今日丝路》评选结果，《中国的宝藏》《永春“小六”》《郎木寺的外国人》《食物之主丝路篇》四部作品获奖。王晓晖、慎海雄为4位获奖机构代表颁奖。

主论坛现场还举行了多场签约发布仪式，包括第四届CGTN阿语大赛合作启动仪式、中德合作纪录片《中国故事》合作发布、纪录片《国家公园》国际版——《大自然的古老王国》中英合作意向签署、意大利国家电视台广播电视公司与中国国际电视总公司合作协议发布、2020年“金丝带”联合制作项目《印象丝路》启动仪式、蒙古“China Hour”中国节目时段发布仪式、2019年加入丝绸之路电视国际合作共同体成员签约仪式等。

论坛期间召开了专业委员会平行会议，以及智库研讨会。来自全球的多位共同体成员代表、专业人士与中央广播电视总台各相关负责人，就在“一带一路”倡议下，如何更好地借助共同体这一优质平台，在新闻合作、融合传播、节目合作、产业合作等方面工作取得更大成效，展开了深入沟通和探讨，并就开放融合、传播创新、全媒体共融、产业融合创新等主题发表见解、沟通交流。

作为全球首个以丝路为纽带、面向全媒体的国际影视媒体联盟，丝路共同体由中央广播电视总台下属的中国国际电视总公司发起成立。自2016年成立以来，共同体已连续举办三届高峰论坛，成为业界高度认可的媒体综合性论坛。目前，共同体成员及伙伴已发展到58个国家和地区共130家机构，覆盖“一带一路”沿线的重点国家和地区，已成长为推动“一带一路”建设、加强多元文化交流和促进中外民心相通的有力平台。

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