人民网联合国9月10日电（记者 杨俊）9月9日，中国驻联合国代表张军大使在联合国安理会维和行动改革问题辩论会上发言表示：

联合国维和行动为维护国际和平与安全作出了突出贡献。当前，联合国维和行动部署环境和承担的任务日益复杂，需要根据形势不断改进。2017年9月，安理会一致通过第2378号决议，支持对维和行动进行合理和必要改革。2018年，联合国秘书长古特雷斯提出“为维和而行动”倡议，152个会员国签署《联合国维和行动共同承诺宣言》，为推进改革注入新动力。一年来，倡议落实稳步推进。我们应继续努力，落实安理会有关决议和倡议，切实提高维和行动的效率和效力。中方对推进维和行动改革有以下看法：

第一，应坚持《联合国宪章》的宗旨和原则。维和行动应坚持“当事国同意、中立、非自卫或履行授权不使用武力”等基本原则。这也与主权平等、不干涉内政、和平解决争端等国际关系基本准则一脉相承。通过政治手段和平解决争端，是《联合国宪章》的根本之义。推进维和改革，落实有关倡议，要始终严格遵循维和行动基本原则，要始终坚持《联合国宪章》宗旨和原则。联合国维和行动应加强与当事国协商，尊重其主导权。维和行动的授权要始终紧扣政治解决的根本目标，根据政治进程的变化及时调整。

第二，应筑牢联合国维和行动伙伴关系。联合国安理会、出兵国和出警国、联合国秘书处是维和行动的主要参与方。三方不仅要各司其职，更要密切协调，用好安理会出兵国和出警国会议，安理会维和工作组等机制，加强沟通，形成合力。非盟自主和平行动是非洲国家以非洲方式解决非洲问题的积极实践，是联合国维和行动的重要补充。联合国应全方位强化同非盟在维和领域的合作伙伴关系，为非盟自主和平行动提供可持续、可预测的财政支持。

第三，应加强维和能力建设，提高行动效率。国际社会应加大支持发展中国家出兵国维和能力建设。出兵国应确保维和人员接受充分、有针对性的培训，拥有必要的装备等资源。秘书处要高度重视维和人员安全，加强预警，并为维和部队履职提供高效优质的支持和保障。改进维和绩效要综合施策。秘书处和维和行动的军事、警察、民事部门均对提高维和绩效负有责任。要不断总结和改进绩效评估体系，吸收出兵国充分参与有关工作。

中国是联合国维和行动重要出资国和出兵国，是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者。中国是维和行动的第二大摊款国，及时、足额、无条件缴纳摊款。中国2500多名维和人员正在马里、刚果（金）、南苏丹、黎巴嫩、塞浦路斯等8个任务区坚守岗位。2015年9月，中国国家主席习近平在联合国成立70周年系列峰会上宣布设立中国—联合国和平与发展基金，组建8000人规模的维和待命部队。四年来，中方积极兑现承诺，中国—联合国和平发展基金已经在帮助加强发展中国家维和能力建设、改善联合国维和人员安全、落实2030可持续发展议程等方面作出了突出贡献。中方已经按照规划完成了8000人维和待命部队的建设。

明年，将迎来联合国成立75周年，联合国维和行动也将站在新的起点上。中方愿同所有爱好和平的国家携手，让维和行动的力量驱散战争的阴霾，让和平之光照亮世界每一个角落。

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