中国驻英国大使馆举行新中国成立70周年招待会

人民网伦敦9月10日电（记者 许立群、强薇）9月9日，庆祝中华人民共和国成立70周年招待会在伦敦金融城市政厅举行。英国政府、议会、工商、科教、文化、新闻等各界人士以及各国驻英使节、国际组织代表、华人华侨、留学生和在英中资机构代表500余人出席。

中国驻英国大使刘晓明在致辞中指出，新中国成立70年来，中华民族浴火重生、砥砺奋进，中国与世界各国深度交融、携手前行，铸造了中华文明5000年长河中一座“巨变”与“不变”交相辉映的壮丽丰碑。

刘晓明表示，回顾中英关系65年历程，我们充满成就感；展望中英关系的未来，我们充满期待。要确保中英关系在下一个65年行稳致远，做到“四个坚持”至关重要：一是坚持相互尊重，锚定“黄金时代”之向。应着眼两国人民根本利益，增进互信，妥处分歧，排除干扰，坚持中英关系“黄金时代”大方向。二是坚持开放合作，夯实共同发展之基。应坚持以发展为主线，着眼优势互补，加强战略对接，实现互利共赢。三是坚持包容互鉴，筑牢民心相通之桥。应丰富两国各地、各界交流形式和渠道，促进理念沟通、文化融通、民心相通，推动中英友谊世代相传。四是坚持大国担当，拓宽人类福祉之路。应积极发挥引领作用，推进全球治理体系改革，推动构建新型国际关系和人类命运共同体，携手为人类和平与繁荣做出更大贡献。

英国外交部政治总司长穆尔宣读了英国首相约翰逊的贺辞：“我谨就中华人民共和国成立70周年致以热烈祝贺。今年也是英中建立代办级外交关系65周年，谨向在场嘉宾以及在英中国侨民致以良好祝愿。当前英中关系广泛、深入发展，为两国人民带来了福祉。在英即将脱欧之际，英中关系非常重要。我对两国加强经贸投资合作、深化人文交流抱有很高期待。英中作为全球性大国，应共同努力，在应对气候变化、倡导自由贸易等全球性挑战方面发挥引领作用。”

穆尔表示，约翰逊首相的贺辞充分体现英中关系的重要性。当前，英中经贸合作和人文交流蓬勃发展。不久前第十次英中经济财金对话成功举行，取得启动“沪伦通”、英牛肉及猪肉输华解禁等重要成果。双方有意愿、有动力发展两国关系。作为联合国安理会常任理事国，双方应在气变等全球性事务中加强合作。

来宾们还观看了讲述平凡中国人奋斗故事的短片《中国2019》，浏览了美丽中国、中资企业在英发展、第十五届世界华商大会三个主题图片展，欣赏《步步高》等中国传统民乐，体验以新中国成立70周年标志为背景的互动合影，品尝现场制作的烤鸭卷、糯米糍等中华美食，特别对设在金融城市政厅广场的华为5G技术展车和吉利新款电动伦敦出租车赞不绝口。

招待会气氛友好热烈，来宾们称赞新中国成立70年来发展成就斐然，肯定中国为促进世界繁荣发展、维护世界和平稳定作出的突出贡献，表示对中国未来充满信心，期待中英关系继续向前发展、持续造福两国人民。

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