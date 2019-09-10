外交部：坚决反对德方允许黄之锋到德国活动

据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持10日例行记者会。记者会实录如下：

问：据报道，德国外长马斯对黄之锋获得保释表示欢迎，并于9日晚在柏林与黄之锋见面。中方对此有何评论？是否向德方提出交涉？默克尔刚刚结束访华，中方是否认为德方此举会影响双边关系？

答：中方对德方允许香港分裂分子入境从事反华分裂活动以及德国外长马斯公然同这样的人接触表示强烈不满和坚决反对。中方已向德方提出严正交涉。

我再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。任何挟洋自重、分裂国家的言行和图谋都注定要失败。个别德国媒体和政客企图借反华分裂分子蹭热度、博眼球做政治秀的做法也是极其错误的，是对中国主权的不尊重和对中国内政的干涉。

德国总理默克尔上周访华期间，明确表示支持“一国两制”、反对暴力。我们不禁要问，德方此时允许黄之锋到德国活动并同马斯外长接触，意欲何为？我们敦促德方信守承诺，避免向香港激进分裂势力发出错误信号。我们也敦促马斯先生作为德国外长，遵守最基本的国际法和国际关系基本准则，做有利于中德关系发展的事，而不是中德关系的破坏者。

问：据报道，因美国政府归还扣留两年的货物，华为公司撤回今年6月对美国多个政府部门的诉讼。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。美国政府近日将两年前无故扣押的一批电信设备归还华为公司，从事实上承认了其行为的违法性和随意性。

中方坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下，诬陷中国企业，并滥用国家力量，打压特定中国企业，这种行为既不光彩，也不道德，更是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定，将严重损害美国自身的形象和信誉，也将严重影响各国企业对与美国开展合作的信心。

我也注意到，微软总裁近日接受《彭博商业周刊》采访时表示，美国政府在没有以确凿事实、逻辑和法律条款为依托的情况下，不应对华为采取限制措施。

我们敦促美方倾听各界人士的理性声音，停止泛化国家安全的错误做法，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美正常经营活动提供公平、公正和非歧视的营商环境。

问：据报道，美国60家科学组织近日联名发表公开信，呼吁美国政府停止打压外国科研人员和阻碍国际科学合作的行为。中方对此有何评论？

答：我们关注到有关报道。这已经不是第一次美国科研界发出此类呼声，对美国政府打压外国科学家和国际科技交流的行为表示明确反对。

前不久，大约150名美国科研领军人物联合署名，反对美国政府和一些高校排挤、打压中国和华裔科学家。就在几天前，美国哥伦比亚大学校长发表署名文章，质疑美政府针对国际学生学者的政策，反对美国执法和情报机构要求美大学监督来自中国等国的外国学生和访问学者，认为这一要求同美国大学开放和多样性的本质严重对立。

这么多美国国内知名大学和科学组织负责人先后公开发声支持国际人才交流与科研合作，反对美国有关执法和情报机构对中美正常科技、教育交流无端设限，充分表明加强中美人文交流是合乎民意的、是顺应民心的，也是符合双方共同利益的。我们希望美方有关部门能够认真倾听美国国内及国际社会的理性声音，停止对在美中国学生和学者的无端限制和滋扰，保障他们的正当权益，多做有利于促进中美人文交流和国际科技、文化、教育交流的事情。

问：中国公民张玉婧在美国受审，她被控擅入佛罗里达州的海湖庄园。中国政府在此案中是否向张提供支持？她是否为中国政府工作？

答：谁说她是为中国政府服务的？

记者解释：美国有些人怀疑她为中国政府工作，她本人已否认。所以我想问，她是否为中国政府工作？中方在美外交领事人员是否向她提供支持？

华春莹：你刚才说美方有些人“怀疑”，近期美方的“怀疑”太多了！哪一个“怀疑”最后被证明是事实呢？现在美国一些人都可以成为科幻小说或者科幻电影的大师了！在没有任何事实根据的情况下，无端地捏造出很多这样的说法，真是贻笑大方！

至于你提到的这个人，我没有听说任何她与中国政府有关的情况。我们要求美方依法、公正、妥善处理有关案件，切实保障涉事中国公民的安全与正当合法权益。

问：据报道，中国美国商会主席夏尊恩在刚刚结束的第二届西太湖全球公司发展论坛上致辞表示，商会会员企业对中国政府开放市场的信心达到了历史高点。超过半数的会员企业认为，中国仍然是他们在全球战略布局的前三大投资目的地。另有近80%的会员企业认为中国的投资环境质量正在改善。这与前段时间美方一些人声称在华外资企业“正纷纷撤离中国”形成鲜明对比。你如何看这两种截然相反的观点？

答：经济学常识告诉我们，资本的嗅觉最灵敏。中国经济状况怎么样，营商环境好不好，企业是有发言权的。中国美国商会代表着900家在华运营的美国企业，商会会员的这些观点应该是具有代表性的，也是很能说明问题的。

事实上，就在不久前，美中贸易全国委员会发布的一项调查显示，97%的受访美国企业表示在中国市场盈利，中国是美国企业最重要的市场之一；83%的受访美国企业表示，过去一年他们没有削减或停止对华投资。

正如中方领导人多次指出的那样，中方扩大开放说到做到。现在已有越来越多的外国企业从中国新一轮扩大开放中得到实实在在的好处。我们将一如既往欢迎外国企业加大对华投资，共享中国发展带来的机遇。

问：9月7日，第三次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在伊斯兰堡举行，报道称此次对话取得了很多新的成果。你能否提供更多信息？

答：的确，正如你提到的，9月7日，第三次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在伊斯兰堡举行。

本次三方外长对话是在特殊的国际地区背景下举行。当前，国际上单边主义、保护主义和霸凌行径大行其道，发展中国家利益面临威胁和挑战。南亚局势深刻复杂变化，一些历史遗留的争议问题再度升温，本地区和平稳定受到影响。中阿巴三国都有维护地区和平稳定、实现长治久安的愿望，都有推进“一带一路”建设、促进地区互联互通的要求，都有实现可持续发展、改善人民福祉的期待。三方举行此次外长对话，致力于深化经贸、人文、互联互通、共建“一带一路”和打击“东伊运”等恐怖势力方面的合作，维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。王毅国务委员已经举行了记者会，介绍了有关成果。我们认为此次对话达成五点重要共识。

第一，三方积极评价外长对话取得的积极成果，认为中阿巴合作作为新型次区域合作实践，顺应了地区人民求和平、谋发展的迫切愿望，形成了平等、开放、务实、高效的鲜明特色，正在展现出蓬勃的生命力。

第二，三方认为阿富汗局势进入关键节点，呼吁外国驻军应当有序、负责任地撤出。中巴期待阿富汗政府与塔利班通过和平谈判达成和解，呼吁阿富汗各派按照“阿人主导、阿人所有”原则，尽快启动内部谈判，探讨为各方所接受的未来政治安排，早日实现阿富汗的和平与重建。

王毅国务委员还提出阿富汗未来政治安排应遵循的三条原则：应具有广泛的代表性和包容性、坚定不移地打击恐怖主义、奉行和平友好的对外政策。这为阿富汗问题的解决提供了中国思路和中国方案。

第三，三方认为，阿巴关系改善对两国乃至地区和平、稳定与发展具有重要意义，积极评价三方对话启动以来阿巴改善关系的努力和成果。中方赞赏阿巴领导人展现的政治担当和勇气，愿继续为两国开展对话、改善关系、加强合作提供支持和帮助。

第四，三方同意在共建“一带一路”框架内探索推进三方合作。三方将加强互联互通，推动中巴经济走廊项目向阿富汗延伸，与国际伙伴一道共同建设喀布尔至白沙瓦高速公路；将开展社会民生合作，具体实施已商定的阿巴边境口岸饮水、冷库、医疗站、出入境接待设施等项目；将深化人文交流，开展外交官、文物考古、红会、媒体、智库等领域交流与培训。

第五，三方将深化安全与反恐合作。此次三方就落实《合作打击恐怖主义谅解备忘录》项目清单达成一致，决定加强反恐能力建设、禁毒等领域合作，同时加强情报共享与执法合作，继续坚定打击“东伊运”等恐怖势力。

三方还发表了联合声明，全面反映了会议的共识与成果。

中方愿同阿富汗和巴基斯坦继续保持密切沟通，落实好此次对话达成的共识。

问：今天早上，朝鲜再次试射两枚飞行物，这已经是朝7月以来第八次试射。你如何看待朝鲜频繁试射导弹对本地区安全形势的影响？

答：我注意到有关报道，希望各方能够通过对话和协商缩小分歧，解决各自合理的关切，继续推进半岛无核化和构建半岛和平机制进程。

问：所罗门群岛外长正在台湾访问。昨天他在台北举行记者会时称，所罗门群岛与台湾的关系一切正常。请问中方是否邀请所外长来京访问？关于中所建交事宜，中方是否有时间表？

答：众所周知，世界上只有一个中国。一个中国原则是国际社会普遍共识，是人心所向、大势所趋。顺应这一时代潮流才是正确的选择，也是世界上绝大多数国家已经作出的选择。中方愿在一个中国原则基础上同世界上所有国家发展友好合作关系。

问：关于中阿巴三方外长对话，你刚才提到外国驻军应当有序、负责任地撤出阿富汗。美国已宣布取消同阿富汗塔利班代表的会晤，因此美国军队可能会在阿驻扎更长时间。塔利班的袭击扰乱了原定的美塔和谈，中方对此有何评论？

答：外国驻军应当有序和负责任地撤出，这意味着相关安排应有利于阿富汗和平和解进程。

至于你提到最近美国宣布取消和塔利班代表的会晤，一段时间以来，美国和塔利班谈判取得重要进展，就和平协议达成原则共识。虽然当前阿富汗和平和解进程存在各种不确定性，但是停止战争、实现和平，是3000多万阿富汗人民的一致心声，也是地区各国人民和国际社会的共同期盼。中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持阿富汗问题相关方加强对话，呼吁美国和塔利班继续推进谈判并谈出成果，让和平的种子能够在阿富汗落地生根，为阿富汗问题的最终解决创造条件。

问：据报道，意大利应美国要求在机场逮捕一名俄罗斯联合发动机公司人员。美方指责其涉嫌“窃取”商业机密。俄方谴责美国此举“非常糟糕”，要求美方撤回引渡要求。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道，也注意到俄方有关表态，希望相关事件能基于事实依法得到解决。

我想指出的是，这一幕似曾相识。美国不顾国际法和国际关系基本准则一而再、再而三滥用司法手段抓捕他国公民，以打压他国企业。这一错误做法正引起越来越多人士的愤怒和反对，危害各国的互信与合作，冲击国际正常人员往来。希望美方纠正错误做法。

问：第一个问题，周日在香港有抗议者游行至美国驻港总领馆递交请愿书，对此，香港特区行政长官林郑月娥敦促美方不要干涉特区政府处理香港事务。你对此有何评论？第二个问题，位于美国的一家记者保护组织发布排名，将中国列入记者工作条件最差的十个国家之一。你对该排名有何回应？

答：关于第一个问题，我们在这一问题上的立场是非常清楚的。中方坚决反对任何外国政府、组织或个人以任何方式干涉中国内政。希望他们及早收回在香港伸出的黑手！

关于第二个问题，我没有听说过你提到的这个组织。这个组织对中国有多少了解？作出这样判断的人来过中国吗？

你们作为外国驻华记者，认同他们的结论吗？你们在中国生活和工作，包括采访有什么问题吗？我能看得出来，你非常享受在中国的工作和生活，对不对？（记者微笑点头）

(责编：徐祥丽、杨牧)