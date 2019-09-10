日本厚劳省计划活用医疗健康数据 解析基因信息

中新网9月10日电 据日本共同社报道，9日，日本厚生劳动省汇总了旨在个人和医疗机构活用医疗及健康相关数据的计划。在2025年度前，欲网罗解析许多人的全部基因组(遗传信息)，除了应用于查明癌症和罕见疾病的原因及开发治疗方法外，还力争促进活用人工智能。

据报道，调查癌症相关基因的检查，有的也已适用公共医疗保险，但能解析的基因仅限100至500处。厚劳省判断，要开发出新的诊断和治疗方法，有必要调查包括尚不清楚与癌症关系的基因在内全部基因组。

计划提出，对许多人的全部基因组信息推进收集和解析，力争构建在全国无论何处，都能享受符合每个人情况的癌症基因组医疗的体制。具体计划将参考解析了10万人份基因信息的英国先例，在2019年底前汇总。

此外，还将把人工智能用于医院的图像诊断和医学论文的解析，推进减轻医疗一线负担的举措。厚劳省还将建立机制，让人们可通过智能手机或电脑，集中查看自己的体检结果和医疗信息，并在全国医疗机构活用。厚劳省还将与民间企业携手，采取旨在避免有关健康的个人信息被恶意使用的对策。

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