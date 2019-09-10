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新华国际时评：走不出的“脱欧”怪圈与轮回

2019年09月10日16:52  来源：新华网
 

　　新华社北京9月10日电 题：走不出的“脱欧”怪圈与轮回

　　新华社记者吴黎明

　　不出所料，英国政府提出的提前大选动议9日再度遭到议会否决，入主唐宁街10号仅一个多月的新首相约翰逊陷入窘境。“脱欧”公投结束至今已三年，大不列颠还未走出“脱欧”怪圈，曾经踌躇满志的约翰逊上台伊始就深陷泥潭，步入新的历史轮回，令人唏嘘。

　　说是轮回是因为，约翰逊正在重复其前任特雷莎·梅的命运——失去对议会的控制，失去对“脱欧”的主导权，失去党内的广泛支持，失去欧盟方面的“配合”。

　　从反对党联盟联手叛变的保守党议员在下议院夺回脱欧主导权，到议会要求将脱欧日期再延迟三个月以避免无协议脱欧；从议会两度否决提前大选动议，到内阁大臣愤然辞职，其中包括约翰逊的亲弟弟……一系列事态发展说明，约翰逊已身陷困局，其“硬脱欧”计划已千疮百孔。

　　众所周知，作为“脱欧”派的旗帜式人物，约翰逊成功上位靠的就是“硬脱欧”招牌，因为这迎合了人们希望早日摆脱“脱欧”僵局的普遍心理。上台以来，约翰逊采取“要么生、要么死”的要挟式打法，一再坚称无论如何英国将于10月底脱欧。而今，英国议会通过阻止“无协议脱欧”法案，意味着在法律层面划出红线——约翰逊将不能实行“无协议脱欧”。这一招可谓釜底抽薪，让约翰逊招牌式的政治诺言破产，同时也等于逼着约翰逊“戴着镣铐跳舞”，去重走特雷莎·梅走过的路。

　　怪圈也好，轮回也罢，约翰逊面临的困局有着深刻的社会政治根源，那就是英国社会与民意的分裂。“脱”还是“不脱”，“硬脱”还是“软脱”，英国各界各阶层态度大分裂，各党派党争不休，即便是保守党内部对“脱欧”也是党内有党、派内有派。在此大背景下，约翰逊孤注一掷的强硬打法遭遇围剿，并不意外。从战术上来说，约翰逊前不久打出的“议会休会牌”乃是引火烧身的一步棋，引发责难连连、民众示威和议会反制，最终弄巧成拙，赔了夫人又折兵。

　　约翰逊能走出怪圈吗？很难。

　　对内，约翰逊所在的保守党在议会并不占多数，最近开除倒戈的20多名保守党议员党籍使得其在议会里的支持票减少，在“脱欧”问题上他已经失去对议会的控制而成“跛腿”首相。在不考虑辞职的前提下，摆脱受制于议会的唯一出路是提前大选，然而这一动议已然两度被否决。特雷莎·梅政府的“脱欧”协议曾先后三次遭议会否决，有此前车之鉴，约翰逊政府恐怕不会轻易尝试第三次提出提前大选动议。

　　对外，在与欧盟实力不对等的情况下，约翰逊大玩“瞪眼游戏”难以让欧盟买账。尽管约翰逊近来与德法等欧洲大国的领导人做了一些沟通，但总体来说，约翰逊没有体现出解决问题的务实态度，这从与欧盟领导人频频“打嘴仗”、公开称要“赖账”等事件中可见一斑。

　　前有欧盟不买账，后有议会划红线，约翰逊只能在“脱欧”怪圈里打转，恐怕难有作为。

　　人在江湖走，哪能不低头。人们注意到，约翰逊的强硬态度在悄然发生反转。上周他曾表示宁可“死在沟里”也不愿再次推迟“脱欧”。如今已有政府高官暗示，约翰逊可能最后会作出让步。尽管约翰逊很不爽，但在其位要谋其政，“脱欧”大戏少不了唐宁街10号这个主角。德国《法兰克福汇报》评论说，“脱欧”大剧比莎士比亚的戏剧还要曲折，可谓一语中的。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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