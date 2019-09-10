埃及前副总理：无论香港还是阿拉伯世界，只有稳定经济才能发展

埃及前副总理、埃及金融监事局前主席、埃及投资总局前主席齐亚德·巴哈丁接受人民网记者专访（人民网记者曾书柔摄）

人民网北京9月10日电（记者 曾书柔）应全球化智库CCG的邀请，埃及前副总理、埃及金融监事局前主席、埃及投资总局前主席齐亚德·巴哈丁6日在北京就当前国际贸易形势及其影响、“一带一路”下的中阿经贸合作、阿拉伯世界投资机遇等主题做了演讲与探讨，并接受了人民网记者的专访。

针对当前贸易保护主义、逆全球化思潮抬头的国际贸易环境，齐亚德说，世界刚刚从2008年金融危机的冲击下逐步恢复，还未得到足够大的喘息空间，就不得不面对贸易保护主义引起的冲击。他认为，中美贸易争端本质上就是贸易保护主义与贸易多边主义的矛盾。在全球化背景下，没有任何一方能在中美贸易纠纷中独善其身，不受波及。因此，世界各国应努力营造更自由的多边贸易环境。

齐亚德最近正在北京大学深圳研究生院国际法学院当客座教授，谈起对深圳的印象，他说：“我上一次到访深圳是在1987年，当时的深圳只是一个与香港隔海相望的小渔村。32年后重新踏上深圳土地，这里的变化是惊人的。在我看来，深圳是中国最成功的改革开放样板。”

提及珠江对岸的香港，齐亚德说，中国的香港是一个美丽又有活力的国际大都市，“一国两制”保障了香港持续繁荣。香港目前正在经历的乱局令人遗憾，只有稳定的香港才能保持经济活力，希望香港能尽快恢复此前的繁荣安宁。

齐亚德说：“2011年开始的‘阿拉伯之春’可以反证稳定对经济的重要性。” 根据联合国西亚经济社会委员会2016年发布的报告，“阿拉伯之春”对西亚北非地区造成的经济损失高达6140亿美元。突尼斯、埃及、利比亚、叙利亚、也门等国在经历政局波动后，都经历过或者正在经历着相对困难的经济时期。

齐亚德认为，埃及正慢慢走上经济恢复发展的正轨。他说，过去四年，在国际货币基金组织、世界银行及其他国际组织的帮助下，埃及启动了一些重大民生项目，借此摆脱了经济困局。作为“一带一路”的积极参与者，埃及从中埃各领域蓬勃发展的交流合作中受益良多，基础设施、科技、教育、文化、旅游等领域的合作成果尤为突出。“中埃两国私企和民间资本的交流合作仍有相当大的潜能和空间。目前，中埃两国围绕‘一带一路’的交流合作大多限于官方渠道，如何促进民间对‘一带一路’的理解和合作，是一个重要话题。”齐亚德说。

齐亚德期待未来“一带一路”倡议在推动国际合作、促进投资等方面能发挥更大作用。他指出，近年来，以风电、太阳能和电动汽车为代表的新能源行业发展迅猛，中国的产能、技术发展尤为突出，这与正在寻求能源转型的阿拉伯国家不谋而合，他期待，中国能与阿拉伯国家携手，在新能源领域擘画美好合作前景。

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