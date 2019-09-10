巴西学生设计盲人打车程序 获48小时编程竞赛冠军

全球数字创新赋能计划颁奖典礼9日在京举行 巴西学生获编程冠军（图片由滴滴方面提供）

人民网北京9月10日电（符园园、古娜）为响应建设“数字丝绸之路”的号召，全球数字创新赋能计划颁奖典礼9日在京举行。巴西学生因设计方便盲人打车的程序，获得48小时编程竞赛冠军。

创新赋能计划旨在培养具有产品意识的AI人才，传播中国创新创业经验与技术。该计划第一期包括巴西青年科技营和滴滴-智利大学智慧交通联合实验室。在科技营活动中，来自巴西圣保罗大学和坎皮纳斯州立大学的14名师生来京与清华大学学生联合组队，参加创业培训、48小时编程竞赛、AI 研究班等一系列活动。

获得48小时编程竞赛冠军的是来自巴西圣保罗大学的学生布鲁娜和安德烈，他们的设计主题是为盲人和视力障碍人士设计更加便利的上下车和乘车条件。用户可以利用语音系统呼叫车辆、接收并回复信息，同时通过声音测绘系统确认车辆位置。

应邀出席活动的巴西驻华大使馆公使衔参赞塞尔索表示，巴西是个年轻的国家，而中国是文明的摇篮，对于两国来说，能有互相学习和交流的机会是十分有意义的。作为世界人口排名第五的国家，巴西在出行应用方面有很大的市场。滴滴在技术领域的工作为中巴友谊之桥的建造作出了很大贡献，希望未来中国和巴西能有更多合作的项目。

作为此次赋能计划的主办方，滴滴总裁柳青表示，作为在拉美进行市场开发的首个国家，巴西与中国有很多的相似之处，两国均人口密集，拥有巨大的市场潜力。滴滴作为一家大数据公司，希望把“中国智慧”更好地运用到巴西等拉美国家，用创新技术让人们的出行更加便利、安全，让中国和巴西两国之间的合作更加深入。

巴西驻华大使馆公使衔参赞塞尔索发表讲话（图片由滴滴方面提供）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)