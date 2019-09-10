人民网>>国际

难民在德国就业情况好于预期

2019年09月10日16:28  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月9日电（记者任珂 张远）德国政府9日公布的数据显示，来德难民融入德国劳动力市场的情况好于预期。

　　德国政府网站9日援引德联邦政府负责融合事务的官员安妮特·威德曼-毛茨的话说，截至2019年8月，将近40万难民在德国已找到工作，比去年同期增加了8万多人，其中超过32万人开始缴纳社会保险。

　　德国政府将阿富汗、厄立特里亚、伊拉克、伊朗、尼日利亚、巴基斯坦、索马里和叙利亚等国列为难民主要来源国。据德国政府近日公布的统计数据，来自这些国家的难民和移民今年8月份就业率为34%，同比上升了6个百分点。

　　2015年欧洲难民危机爆发，当年上百万难民涌入德国，引发诸多社会问题。近年来，德国政府陆续出台多种政策，从生活和工作等方面帮助已获得难民身份的人加速融入当地社会，取得显著成效。

　　德国《南德意志报》日前刊文说，面临人口萎缩和老龄化等问题的德国，开始从难民在劳动力市场上作出的贡献中受益。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved