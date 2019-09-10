难民在德国就业情况好于预期

新华社柏林9月9日电（记者任珂 张远）德国政府9日公布的数据显示，来德难民融入德国劳动力市场的情况好于预期。

德国政府网站9日援引德联邦政府负责融合事务的官员安妮特·威德曼-毛茨的话说，截至2019年8月，将近40万难民在德国已找到工作，比去年同期增加了8万多人，其中超过32万人开始缴纳社会保险。

德国政府将阿富汗、厄立特里亚、伊拉克、伊朗、尼日利亚、巴基斯坦、索马里和叙利亚等国列为难民主要来源国。据德国政府近日公布的统计数据，来自这些国家的难民和移民今年8月份就业率为34%，同比上升了6个百分点。

2015年欧洲难民危机爆发，当年上百万难民涌入德国，引发诸多社会问题。近年来，德国政府陆续出台多种政策，从生活和工作等方面帮助已获得难民身份的人加速融入当地社会，取得显著成效。

德国《南德意志报》日前刊文说，面临人口萎缩和老龄化等问题的德国，开始从难民在劳动力市场上作出的贡献中受益。

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