法国承诺拨款7亿多欧元改善急诊问题 工会提质疑

中新网9月10日电 据《欧洲时报》报道，法国医院急诊科人员发动罢诊已持续将近6个月。法国卫生部长布赞9日会见了医疗人员代表、医院领导人、自由业医生公会，及发起罢工的急诊室医疗人员工会团体代表，她承诺，将拨出7.5亿多欧元用来“重新改造急诊部门”。

报道称，这笔金额将从现有的经费中拨出，用来资助旨在改善医院急诊科拥挤现状的各种措施，致力于帮助城市医生诊所和加速病人接待业务。

据报道，布赞公布了12项举措，其中一项是创立一个“分配治疗”的指挥所。这个单位是24小时都可通过网络或电话联络，它的工作是把病人导向城市的一个看诊地点、安排一次视频诊病，或是派出一辆救护车把病人送到医院急诊室等。

布赞强调，这个指挥所应于2020年夏季设立，经费估计为3.4亿欧元。

这12项措施中，还有一项涉及医院急诊科资金分配改革，和一些医疗协议的发展，目标是允许运动疗法技师和药剂师，也可在一些特定条件下接受和照顾病人。

发起罢工的急诊室医疗人员工会团体的主席雨果(Hugo Huon)认为，布赞“完全拒绝提高医疗职业的待遇，完全无视医疗人员”，他还指责其“完全不提医院床位，也完全不提医疗人员岗位的问题”。

他还表示，该工会集体的会员对这些措施持“非常怀疑的态度”，10日将召开全体代表大会。

此外，法国总工会(CGT)指责布赞的声明“令人失望”。该工会已号召11日进行示威。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)