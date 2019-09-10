新华社华盛顿9月9日电 财经观察：美国经济离衰退多远？经济学家这样看

新华社记者杨承霖

自上月以来，与美国经济衰退风险相关的言论持续升温，近日又有多位美国经济学家警告美国经济发生衰退的可能性正在增加，并对衰退几率、发生时间和衰退起因加以分析，引起美国各界关注。

前财长萨默斯：明年底发生衰退几率近半

哈佛大学经济学教授、美国前财长劳伦斯·萨默斯日前在接受媒体采访时说，他认为美国在2020年底前陷入衰退的可能性接近50%。导致衰退的原因包括经济扩张时间长；低失业率阻碍发展空间；国债收益率曲线等金融指标异常；产业部门疲弱；全球经济对地缘政治的冲击；与经贸摩擦相关的不确定性以及美国以外的通缩风险等。

近期美国发布的一系列经济数据喜忧参半，某种程度上支持了萨默斯的观点。最新数据显示，美国本轮经济扩张已经超过十年，国债市场多次传出经济或将步入衰退的预警信号，美国制造业三年来首度陷入萎缩。

尽管美国各界普遍认为目前美国失业率维持在历史低位，消费势头总体较好，但萨默斯指出，低失业率意味着提升空间有限，且失业率的回升历来难以抑制，而消费者心理很容易波动，一旦他们察觉到“大事不妙”就会迅速发生转变，导致一些行业失业率发生突变。

美国密歇根大学日前公布的调查显示，8月美国消费者信心指数环比下跌8.6至89.8，创2012年12月以来的最大月度跌幅。该调查负责人理查德·柯廷表示，白宫关税政策反复无常，导致不确定性增加，美国本土消费者支出减少，消费者信心正在受到侵蚀。

诺奖得主席勒：明年衰退几率不足一半

诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学教授罗伯特·席勒最近接受美国媒体采访时表示，明年美国经济陷入衰退的几率不到50%，但衰退若在明年发生，他“一点也不意外”。

对于美国经济长期形势，席勒认为当前最盛行的论调是“长期停滞”或美国经济“日本化”。“日本化”主要用于形容以日本为代表的发达经济体为应对经济危机采取激进的救市手段，导致利率接近于零，货币政策近乎失效的状态。

萨默斯曾指出，这种接近零利率的状态就像是一个“黑洞”，一旦陷入后很难逃脱。在“黑洞”中，疲弱的经济增长和低通胀导致低利率，而信心下降又让人们很难逃离低利率，当前美国似乎正被拉向“黑洞”，距离“日本化”只差一次衰退。

尽管当前美国与“零利率”尚有一定距离，但美联储主席鲍威尔日前警告，利率越接近于零，货币政策刺激经济的能力就越有限，这是央行面临的最大挑战，美联储需要推出其他的政策工具。

美联储前主席格林斯潘：衰退与否系于美股

美联储前主席艾伦·格林斯潘日前表示，美国经济“是否陷入衰退系于美股”。他指出，人们低估了美股的财富效应，在美股剧烈波动情况下，会产生难以预料且难以估量的影响。

在经济学上，财富效应指的是人们在资产增值时消费意愿有所增强。格林斯潘称，有数据显示标普500指数上涨10%，将拉动GDP增长1%，但当前阶段美国金融市场走向不定。

近期美股三大指数在经贸局势和经济数据的牵动下出现了剧烈波动。格林斯潘指出，经贸争端是一个“主要的全球性问题”。人们应该意识到，美股若出现巨幅调整，美国经济将会受到影响。

格林斯潘还指出，从长期来看，美国经济正在“下沉”，原因在于福利开支剧增且人口老龄化加剧正在“抽空”国内储蓄，而这意味着用于投资的资本正在减少。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)