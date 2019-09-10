2019“天涯共此时”活动在布鲁塞尔中国文化中心启幕

新华社布鲁塞尔9月9日电（记者潘革平）经过上海芭蕾舞团和布鲁塞尔中国文化中心一年多的精心筹划，上海芭蕾舞团9日晚在布鲁塞尔中国文化中心献演芭蕾品鉴专场《舞之魅》，拉开了布鲁塞尔中国文化中心2019“天涯共此时”活动帷幕。
中国驻欧盟使团团长张明、中国驻比利时大使馆文化参赞向世海以及欧洲各国150多名嘉宾共迎中秋佳节，用海派芭蕾增进中比两国文化交流、加深中比友谊。
《舞之魅》的演出取得了圆满成功，受到了观众们一致好评。
据悉，9月11日上海芭蕾舞团将继续在布鲁塞尔为观众奉上芭蕾大剧——《马可·波罗》。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】