2019“天涯共此时”活动在布鲁塞尔中国文化中心启幕

新华社布鲁塞尔9月9日电（记者潘革平）经过上海芭蕾舞团和布鲁塞尔中国文化中心一年多的精心筹划，上海芭蕾舞团9日晚在布鲁塞尔中国文化中心献演芭蕾品鉴专场《舞之魅》，拉开了布鲁塞尔中国文化中心2019“天涯共此时”活动帷幕。

中国驻欧盟使团团长张明、中国驻比利时大使馆文化参赞向世海以及欧洲各国150多名嘉宾共迎中秋佳节，用海派芭蕾增进中比两国文化交流、加深中比友谊。

《舞之魅》的演出取得了圆满成功，受到了观众们一致好评。

据悉，9月11日上海芭蕾舞团将继续在布鲁塞尔为观众奉上芭蕾大剧——《马可·波罗》。

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