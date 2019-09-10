美国务卿望9月谈妥日美贸易协定 两国正汇总协定细节

中新网9月10日电 据日本共同社报道，美国国务卿蓬佩奥9日就已达成框架协议的日美贸易谈判，发“推特”称：“但愿能在(9月下旬的)联合国大会上达成妥协”，对早日谈妥表示期待。美国国家经济委员会主任库德洛，也在上周表达了同样的想法。

资料图：美国国务卿蓬佩奥。中新社记者 廖攀 摄

据报道，日本首相安倍晋三和美国总统特朗普在8月下旬的七国集团(G7)峰会期间的首脑会谈后，宣布达成框架协议。双方此前表示，有意于9月下旬纽约联合国大会期间举行的首脑会谈上，力争签署贸易协定。

蓬佩奥指出：“在G7峰会上贸易谈判取得进展，进一步加强了经济合作关系，对两国而言是重大胜利”，并写道“在农业、数字及工业领域已达成基本协议”。美方的谈判负责人是贸易代表办公室(USTR)代表莱特希泽，国务卿并未直接参与。

目前，日美两国政府正在推进汇总贸易协定细节的工作。

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