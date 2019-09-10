人民网>>国际

印度：已定位到“月船2号”着陆器 尚未建立联系

2019年09月10日15:29  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月10日电 据外媒报道，印度空间研究组织10日表示，已经定位到“月船2号”着陆器“维克拉姆”的位置，但尚未与之建立联系。

　　据报道，当地时间7日清晨，印度“月船2号”探测器携带的着陆器“维克拉姆”号登陆模块应通过控制，完成向月球表面的降落。

　　登月设备的下降进展正常，但在2.1公里的高度发生故障，并偏离路线，具体细节目前尚不清楚。随后，“维克拉姆”号登陆模块与地面指挥站失联。

　　有太空专家表示，着陆器可能比计划下降得更快，并且坠毁在月球上。印度空间研究组织说，正在绕月球轨道运行的太空船“月船2号”找到了着陆器，但没有说它是否已经损坏。

　　据报道，印度空间研究组织在社交媒体上表示，“正在尽一切努力与着陆器建立联系。”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved