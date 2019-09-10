印度：已定位到“月船2号”着陆器 尚未建立联系

中新网9月10日电 据外媒报道，印度空间研究组织10日表示，已经定位到“月船2号”着陆器“维克拉姆”的位置，但尚未与之建立联系。

据报道，当地时间7日清晨，印度“月船2号”探测器携带的着陆器“维克拉姆”号登陆模块应通过控制，完成向月球表面的降落。

登月设备的下降进展正常，但在2.1公里的高度发生故障，并偏离路线，具体细节目前尚不清楚。随后，“维克拉姆”号登陆模块与地面指挥站失联。

有太空专家表示，着陆器可能比计划下降得更快，并且坠毁在月球上。印度空间研究组织说，正在绕月球轨道运行的太空船“月船2号”找到了着陆器，但没有说它是否已经损坏。

据报道，印度空间研究组织在社交媒体上表示，“正在尽一切努力与着陆器建立联系。”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)