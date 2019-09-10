新华社德黑兰9月9日电 热点问答：伊核协议何去何从？

新华社记者马骁 穆东

伊朗原子能组织7日正式宣布，作为中止履行伊朗核问题全面协议的第三阶段措施，伊朗已启动了“先进离心机”，以增加伊朗浓缩铀储量。

美国去年5月单方面宣布退出伊核协议并恢复对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。截至目前，伊朗在中止履行伊核协议上采取了哪些措施？美伊矛盾的实质是什么？伊核问题会不会在中东地区引发新的冲突？

伊朗突破协议限制幅度多大

伊核协议旨在防止核武器扩散，同时也保障伊朗和平利用核能的权利。协议对伊朗核活动做出限制，主要涉及在一定时限内，伊朗铀浓缩活动使用的离心机型号、数量，浓缩铀丰度和储量，重水反应堆改造和重水储量，以及承诺不进行核爆炸装置的研发活动。

在宣布中止履行伊核协议部分条款后，伊朗在铀浓缩活动的丰度以及重水和浓缩铀储量两个方面，已突破了伊核协议的限制，但浓缩铀丰度及重水储量不足以生产足量的钚，均不涉及武器级核技术。本次宣布的第三阶段措施，启动了20台IR-4型和20台IR-6型较为先进的离心机，也突破了协议限制。

总体而言，伊朗在技术层面已经突破了伊核协议，但未违反协议“核不扩散”的精神，且承诺若在伊核协议中的利益得到保障，伊朗愿意重新执行协议内容。

美伊矛盾实质是什么

美伊关系从根本上存在不可调和的结构性矛盾。1979年伊朗伊斯兰革命推翻巴列维王朝，建立伊斯兰共和国，其中以伊朗人质事件为标志，“反美”是这场革命的鲜明特色之一。伊朗的反美意识形态和美国的反伊政策延续至今，双方几乎很难建立互信。

美国总统特朗普去年5月宣布单方面退出伊核协议，对伊朗重启并新增了一系列严厉制裁措施。美方指控伊方利用协议带来的“利益”，扩大军费开支、支持“恐怖主义”，要求重新就伊核协议进行谈判，并要求伊朗不能开展弹道导弹发展活动，停止对叙利亚的“军事顾问”支持，停止支持黎巴嫩真主党、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动等组织，解散伊拉克境内的什叶派民兵等。

可见，美国对伊朗采取种种“封杀”政策，已超出了“伊核问题”的范畴，意图达成一项彻底的“伊朗协议”，目的是遏制伊朗地区影响力的扩张，维护美国在中东事务中的主导地位。

伊核问题危机是否会升级

虽然近期伊美关系持续紧张，但没有迹象显示伊美争端会升级，演变成武装冲突。在持续制裁施压的同时，美方也强调，不希望以武力解决伊核问题。

此前美国及其盟国与伊朗发生了一系列摩擦事件，包括多艘油轮在霍尔木兹海峡附近遭遇袭击受损，美国“全球鹰”无人侦察机遭伊朗击落等。由此可见，美伊双方“互动”的红线很清晰：摩擦但不交火，对峙而不冲突，避免造成人员伤亡、局势失控。

增兵是观察局势升级最明显的信号。美军目前在该地区有约5万人常驻兵力及一个航空母舰打击群等。这一规模并不足以支持美军对伊朗大打出手，而迄今美军没有任何大规模增兵的迹象。

另外，自5月中止给予任何国家继续进口伊朗石油的豁免以来，美方也并未进一步出台有杀伤力的对伊制裁措施。

同时，一年多来，伊朗虽然经历了一段时间严重的通货膨胀，普通民众收入水平下降明显，但国内社会基本稳定。制裁对伊朗民生和经济造成一定影响，但并不致命。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)