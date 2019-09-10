近四分之一德国网民曾遭遇购物欺诈等网络犯罪

新华社柏林9月9日电（毛竞）德国信息技术安全局9日在柏林发布2019年度德国《数字化晴雨表》调查报告表明，德国受访者中24%的网民遭遇过网络犯罪，在线购物是重灾区。
报告显示，2018年德国共发生27.2万起网络犯罪，比2017年增加8%。在网络犯罪受害者中，36%的人在线购物时遭遇过欺诈，28%的受害者个人私密信息曾在互联网上被窃取，26%的人电脑曾遭到病毒软件的攻击，18%的人网络账户被盗。此外，遭到过网络霸凌和勒索软件攻击的受害者比例均为13%。
调查发现，青少年是网络犯罪的主要受害群体。这不仅是因为青少年上网更频繁，也在于其风险防范意识较年长者薄弱。
此次调查由德国信息技术安全局和德国警方于今年4月联合进行，共有2000名年龄在16岁到69岁之间的德国网民参与了调查。
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