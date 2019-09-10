俄外长分别与土、沙特外长通电话讨论叙利亚问题

新华社莫斯科9月9日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫9日分别与土耳其外长恰武什奥卢及沙特外交大臣阿萨夫通电话，就叙利亚问题以及双边合作等进行讨论。

俄外交部9日发表声明说，拉夫罗夫当天应邀与恰武什奥卢通电话，双方就叙利亚问题政治解决进程及联合国安理会第2254号决议进行了讨论，并就8月27日俄土两国总统会谈达成的相关协议进行磋商，双方表示愿尽快推进叙利亚宪法委员会的组建和启动。

同一天，俄外交部在另一份声明中说，拉夫罗夫在与阿萨夫的通话中，就巩固两国今后合作问题进行磋商。两人还就包括叙利亚、也门在内的一系列地区关键问题交换了意见。

塔斯社9日援引俄副外长波格丹诺夫的话说，当天拉夫罗夫与阿萨夫在通话中就叙利亚宪法委员会问题进行了讨论。波格丹诺夫透露，该委员会将在本月完成组建，其启动时间已经拟定。

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