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中国记协新闻茶座介绍中国扶贫经验

2019年09月10日14:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月10日电 （徐祥丽 崔越）10日，中国记协在京举办第133期新闻茶座，邀请北京师范大学中国扶贫研究院院长、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会委员张琦以“中国的脱贫攻坚”为主题，与国内外记者交流。

张琦介绍，自2012年至今，中国脱贫成绩突出。贫困人口数量从9800多万减少到1600多万，贫困发生率从10.2%下降到1.7%，贫困县数目从832个减少了436个，将近一半贫困县宣布脱贫摘帽；建档立卡的贫困村从12.8万个下降到2.6万个。

张琦指出，中国扶贫成效具体表现为：农村贫困人口可支配收入增长；贫困地区农民生活状况改善，2019年中国农村混凝土和砖混房屋比例已从2012年的39.2%上升到67.4%；农村基础设施条件大幅改善，通电话的自然村占比达到99.2%，88%的自然村接通电视信号， 82.6%的自然村内修有硬化道路。此外，农村教育、医疗等公共服务取得大幅改善。

记者提问 人民网徐祥丽摄

张琦表示，中国扶贫的成功经验在于以精准扶贫为核心，发挥制度优势、充分调动扶贫力量。建档立卡、异地搬迁、劳务输出、财政投入、东西协作、层层落实责任制等都是中国扶贫卓有成效的具体做法。

张琦说，摆脱贫困是人类世代以来的梦想。习近平总书记指出，脱贫攻坚是一项历史性工程，是中国共产党对人民作出的庄严承诺。到2020年打赢脱贫攻坚战后，中华民族将在历史上首次整体消除贫困现象，这也与联合国2030可持续发展目标相一致，将成为人类历史上的伟业。

张琦还就接下来中国深度扶贫的难点、电商和5G等在中国扶贫中的作用等问题回答了来自中国香港、内地、日本、印度等地的记者的提问。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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