泰国一货船掀巨浪致载23人渔船沉船 1死22逃生

中新网9月10日电 据泰国《世界日报》报道，当地时间9日晚，泰国一艘共载23人的渔船行经北榄府直辖县湄南河口附近时，不幸遭一艘货船掀起的巨浪拍沉，最终只有22人侥幸逃生，平安游上岸，另有1人因在船内睡觉而未能实时逃出，救援队10日再度搜寻死者遗体。
据悉，当时渔船上连同船长和船员在内，共有23人。事故发生后，20多人漂浮河面等待救援，其中有3名伤者率先被军舰带回码头并送医。截至当天深夜10时，另外19名船员才在工作人员帮助下，精疲力尽地平安上岸，但有一名50岁的男子因在船舱内睡着了，没能实时逃生，不幸随船沉河。
渔船船长乌伊拉(61岁)透露，当时他们正准备出去打渔，行经事发河域时，一艘运载集装箱的蓝色大货船飞驰而过，掀起一阵巨浪，他竭尽全力也没能稳住渔船，于是发生了沉船悲剧。
10日早上10时许，相关部门已前往处理此事，并安排潜水搜救员下水搜寻死者遗体。警方表示，将尽快找到造成此次事故的责任人。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】