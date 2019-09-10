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泰国一货船掀巨浪致载23人渔船沉船 1死22逃生

2019年09月10日14:23  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月10日电 据泰国《世界日报》报道，当地时间9日晚，泰国一艘共载23人的渔船行经北榄府直辖县湄南河口附近时，不幸遭一艘货船掀起的巨浪拍沉，最终只有22人侥幸逃生，平安游上岸，另有1人因在船内睡觉而未能实时逃出，救援队10日再度搜寻死者遗体。

　　据悉，当时渔船上连同船长和船员在内，共有23人。事故发生后，20多人漂浮河面等待救援，其中有3名伤者率先被军舰带回码头并送医。截至当天深夜10时，另外19名船员才在工作人员帮助下，精疲力尽地平安上岸，但有一名50岁的男子因在船舱内睡着了，没能实时逃生，不幸随船沉河。

　　渔船船长乌伊拉(61岁)透露，当时他们正准备出去打渔，行经事发河域时，一艘运载集装箱的蓝色大货船飞驰而过，掀起一阵巨浪，他竭尽全力也没能稳住渔船，于是发生了沉船悲剧。

　　10日早上10时许，相关部门已前往处理此事，并安排潜水搜救员下水搜寻死者遗体。警方表示，将尽快找到造成此次事故的责任人。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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