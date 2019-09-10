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泰铢升值影响旅游业 泰政府拟缓征旅游税吸引游客

2019年09月10日14:21  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月10日电 综合报道，泰国政府原先准备在2019年底对外国旅客征收旅游税，但由于泰铢强势升值，已对旅游业造成影响，泰国政府决定暂缓实施，以避免对游客带来压力，进而影响到旅游业发展。

　　普吉岛被誉为泰国的“珍珠”，这里拥有迷人的风光和丰富的旅游资源，每年都吸引众多游客来此休闲观光。图为一名游客从海滩上走过。洪坚鹏 摄

　　泰国旅游暨体育部常务次长朱特5月接受采访时曾说，征收旅游税是为了支付游客紧急医疗费用、改善景点设施。他指出，旅游税的金额不高，不会影响旅游。

　　但他近日则表示，“为避免伤害泰国旅游产业、造成外国旅客心理排斥，我们不会在今年征收旅游税，特别是在泰铢如此强势的时候”。

　　据报道，泰国政府原先估计2019年访泰游客人次将突破4000万人次，但受到泰铢走强影响，今年访泰人数下滑，日前，泰国政府已将今年观光人次目标调降为3990万人次。

　　朱特称，他有信心在政府延长入境落地签证免收费措施后，到2019年年底前最后4个月内，入境国际游客将持续增加，泰国全年旅游人次有望达到4000万，甚至4100万。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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