特朗普庇护新规再遭挫折 美联邦法官发全国禁令

中新网9月10日电 据美国中文网报道，特朗普政府围绕庇护政策的新规定9日再遭挫败，加州一名联邦法官当天裁定，阻止特朗普政府一项限制了中美洲移民申请庇护的规定，这一禁令在美国全国范围内适用。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

政府的这项庇护政策新规在7月15日公布，要求大多数想要在美国申请庇护的移民，首先在他们前往美国途中经过的第三国寻求庇护。

这是特朗普收紧移民政策的一部分内容。移民问题是特朗普2016年总统竞选的核心议题，也是他寻求2020年连任的重大议题。

旧金山联邦地区法官乔恩·泰格(Jon Tigar)此前曾发布禁止该规则的全国性禁令，但联邦第九巡回上诉法院将禁令缩小到其辖区内的边境州——加州和亚利桑那州，并将案件移交回泰格。

9日，泰格再次裁定，在新政合法性的庭审期间，对新政的禁令应该适用于整个边境地区。

特朗普担任总统期间的一个主要目标是减少庇护申请的数量，这部分移民大多是越过美墨边境的中美洲移民。

7月份发布的新规将阻止几乎所有来自萨尔瓦多、洪都拉斯和危地马拉等国家的家庭和个人，穿越墨西哥进入美国寻求庇护，但新规仍会为墨西哥公民提供庇护。

特朗普政府还要求最高法院阻止仅适用于加利福尼亚州和亚利桑那州的上诉法院判决。目前，还不清楚联邦政府将采取哪些行动，试图推翻全国范围内对其新规的禁令。

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