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世界银行执行长乔治艾娃将执掌国际国币基金组织

2019年09月10日14:10  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月10日电 据“中央社”报道，当地时间9月9日，世界银行表示，世界银行执行长、保加利亚经济学家乔治艾娃是国际货币基金(IMF)下届总裁的唯一候选人。也就是说，乔治艾娃几乎确定会在2019年10月初接掌IMF，成为IMF有史以来第 2位女性总裁。

　　据报道，IMF执行董事会表示，将和现任世界银行的执行长乔治艾娃见面，最迟于10月4日前完成有关程序。如此一来，乔治艾娃可赶上IMF与世界银行10月17至20日举行的年会。

　　66岁的乔治艾娃历任欧盟执行委员会多个要职，2017年成为世界银行执行长，2019年8月获欧盟提名为IMF总裁候选人。

　　报道称，IMF现任总裁拉加德的辞职令将于9月12日生效。据信，拉加德将于11月接任欧洲中央银行(ECB)总裁一职。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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