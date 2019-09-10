新华社曼谷9月10日电（记者杨舟）第18次中国-东盟（10+1）经贸部长会议9日在泰国首都曼谷举行。东盟重申将进一步加强和中国的经贸联系，赞赏中国对东盟互联互通和一体化进程的支持，鼓励东盟互联互通规划与“一带一路”倡议对接。

根据会后发表的联合新闻声明，东盟10国与中国的经贸部长或代表重申了双方加强贸易和经济联系的承诺。

声明说，各国经贸部长欢迎中国和东盟商品贸易的持续增长，中国自2009年以来一直是东盟最大贸易伙伴。根据东盟方面初步数据，2018年，东盟与中国的货物贸易额达到4794亿美元，占东盟货物贸易总额的17.1%。根据中方数据，东盟在2019年上半年取代美国成为中国第二大贸易伙伴。2018年，中国对东盟直接投资达102亿美元，在所有东盟对话伙伴国中，中国成为东盟第三大外国直接投资来源地。

声明说，各国经贸部长欢迎中国-东盟自由贸易区建设取得的进展，包括今年8月生效的《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国-东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》，并对双方进一步推动货物贸易自由化的努力表示认可。

声明指出，各国经贸部长赞赏中国通过金融、交通、基础设施等领域的多个项目助力提升东盟互联互通和一体化水平，鼓励通过《东盟互联互通总体规划2025》与中国“一带一路”倡议对接实现双赢合作。

各国经贸部长还对中国将在上海举办第二届中国国际进口博览会表示赞赏，认为这将是东盟展示其商品的重要机遇。

第51届东盟经济部长会议及系列会议6日在曼谷开幕，中国-东盟（10+1）经贸部长会议是其中一项内容。

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