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巴西副总统期待巴中合作开拓新领域

2019年09月10日13:53  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗9月9日电（记者彭桦）巴西副总统莫朗9日表示，巴西与中国的务实合作取得了丰硕成果，期待两国在深化双边贸易与投资合作的同时开拓新的合作领域。

　　莫朗当天在出席2019年巴西中国企业家委员会年会时指出，中国是巴西最大的贸易伙伴。对巴西来说，中国不仅是农产品的出口目的地，更是一个活跃的市场，巴西产品出口到中国提升了巴西的国际竞争力。

　　莫朗表示，巴西政府正致力于经济社会改革，推动国家进入新的可持续增长期。巴西政府推出的“投资伙伴计划”覆盖多项基础设施领域项目，欢迎中国企业参与。他还说，巴西希望与中国在科技领域进行合作，吸引投资并连接高端企业。他相信巴中合作向新的领域拓展将给两国企业带来新机遇，给两国人民带来福祉。

　　莫朗表示，国际贸易局势紧张增加了全球经济衰退的风险。在这一背景下，巴西致力于继续推动发展与中国多样化的贸易合作关系，并为实现这一目标创造有利环境。

　　中国驻巴西大使杨万明强调，当前全球经济正遭受单边主义、保护主义的严重冲击，这给中巴合作增添了不确定因素。中巴共同捍卫多边贸易体系、推进全球经济治理改革更显重要和紧迫。中巴两国未来合作有着巨大空间。

　　本次会议由巴西中国企业家委员会主办，中巴两国政界和商界百余名人士出席了会议。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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