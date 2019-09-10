乌兹别克斯坦和土耳其将合作开发至中国的多式联运线路

新华社塔什干9月10日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦投资和对外贸易部9日表示，乌投资和对外贸易部将与土耳其国家铁路公司联合开发由土耳其出发经乌兹别克斯坦至中国的多式联运线路。
乌投资和对外贸易部表示，采取综合措施发展多式联运的国际运输体系将对“一带一路”沿线国家的经济增长产生重大影响。
乌兹别克斯坦上海合作组织民间外交中心主任纳扎罗夫表示，乌地处中亚腹地，必须穿越两个国家才能到达出海口，对接“一带一路”倡议完全符合乌国家优先发展方向。在沿线国家开展国际多式联运，将使地区间的运输走廊更高效，乌商品将更快捷地进入国际市场。
为推动“一带一路”倡议与吉、乌两国国家发展战略在交通运输领域的对接，2017年10月30日至11月1日，中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦联合举行了中吉乌国际道路货运试运行活动，该道路于2018年2月正式运行。
近年来，中乌贸易发展迅速，中国是乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴国。2018年，中乌双边贸易额超过64亿美元，较上年增长约35%。
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