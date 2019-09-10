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中企亮相埃及撒哈拉国际农业展览会

2019年09月10日13:45  来源：新华网
 

　　新华社开罗9月9日电（记者李碧念）第32届埃及撒哈拉国际农业展览会9日在埃及首都开罗国际会展中心开幕。来自埃及、西班牙、意大利、土耳其等十几个国家和地区的约210家展商参展，其中包括73家中国企业。

　　本届农业展由英富曼集团主办，展区总面积约35000平方米。展览会专门开辟了中国国际农业、设备和技术品牌展区，参展中国企业涉及化肥、农药、农业机械和温室灌溉等行业。

　　中国品牌展区协办方、中国五矿化工进出口商会会长江辉介绍，中国参展企业在国内都具有一定规模和实力，有意愿与非洲、中东、欧洲等地区的企业开展贸易与合作。

　　“过去三年，中埃关系蓬勃发展，双边贸易额不断增长，两国在农业领域还有很多合作和发展空间。”江辉说。

　　已经多次参展的埃及椰枣出口企业负责人艾哈迈德·马里告诉新华社记者，随着中国参展企业不断增加，撒哈拉国际农业展已成为企业沟通的重要平台，本次展览期间他将继续与中国公司对接。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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